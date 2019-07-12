2019’da 64 elebaşı temizlendi

Jandarma Özel Harekat başta olmak üzere Polis Özel Harekat, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile jandarma ve emniyet birimleri tarafından yılbaşından bu yana gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında 679 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. Çalışmalar sonucu bu teröristlerden 3'ünün kırmızı, 5'inin mavi, birinin yeşil, 8'inin turuncu ve 37'sinin gri listede yer aldığı tespit edildi.

Azimet Ceyhan

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Ümit İlter

HEM YURT İÇİ HEM YURT DIŞI

Ayrıca aynı dönemdeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen 10 teröristin listede yer almadığı ancak örgütte sözde eyalet ve bölge sorumluluğu gibi önemli pozisyonlarda bulundukları belirlendi. 64 teröristten 10'u Şırnak, 4'ü Siirt, 6'sı İstanbul, 3'ü Mardin, 10'u Diyarbakır, 11'i Tunceli, 2'si Bitlis, geri kalanları da diğer iller ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilenler arasında kırmızı listede yer alıp da yurt içindeki tek terörist olan, örgütün sözde orta saha sorumlusu "Ali Piling" kod adlı Şerif Yakut da bulunuyor. İstanbul'da yakalanan DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Ümit İlter yeşil kategoride, Edirne'de yakalanan MLKP üyesi Azimet Ceyhan ise mavi kategoride yer alıyordu.

5 terörist daha Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak’ın kuzeyindeki Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Harekatla bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vurularak 5 terörist etkisiz hale getirildi. REKLAM

Böyle alındılar

Batman’da 28 Mayıs'ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyünde mağarada yakalanan İran uyruklu Hemin kod adlı H.O., Irak uyruklu Kemal kod adlı K.Y., Şiyar kod adlı İ.A., Mahir kod adlı U.T.’nin yakalanma anına ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Mardin’de 8 jandarma personelinin şehit düştüğü saldırının faili olan teröristler tutuklanmıştı.