2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" ifadesine yer verdi.
Değerli adaylarımız,
2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır.
Adaylarımız https://t.co/xBG74LRTnU adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir.
Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim. #2020KPSS
Değerli adaylarımız,
ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ