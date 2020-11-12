Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlandı
EĞİTİM

2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınava giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
KPSS ortaöğretim giriş yerleri açıklandı.
KPSS ortaöğretim giriş yerleri açıklandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" ifadesine yer verdi.

ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

2020 KPSS lisans branş bazında sıralamaları açıklandı
GÜNDEM
2020 KPSS lisans branş bazında sıralamaları açıklandı

ÖSYM duyurdu: 2020 ALES geç başvuru tarihi ne zaman?
GÜNDEM
ÖSYM duyurdu: 2020 ALES geç başvuru tarihi ne zaman?

ÖSYM duyurdu: 2020 EKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
GÜNDEM
ÖSYM duyurdu: 2020 EKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı
GÜNDEM
YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı
Abone Ol Google News
Paşinyandan ses çıktı

Paşinyan'dan ses çıktı

Anlaşmasaydım 20 bin kişilik orduyla kuşatılacaktık.
Heyecanlandıranaşıda son durum

Heyecanlandıran
aşıda son durum

​Piyasaya çıkacağı tarih ve fiyatı belli oldu.
CHP yandaşı sendika başkanı Doğan: İzmir depreminde çadırlar Suriyelilere verildi

Vida ile yakın temas kuranlar karantinaya alındı.

​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu güzel haberi duyurdu.

Ahmet Nur Çebi, merak edilen transfer sorusuna cevap verdi.
Bir milyon kişi evsiz kalacak

Bir milyon kişi evsiz kalacak

Uzman isimden İstanbul için ürküten deprem senaryosu.
Sigara kokusu alıyorsanız uzaklaşın

Sigara kokusu alıyorsanız uzaklaşın

Bilim Kurulu Üyesi koronavirüsün nasıl yayıldığını anlattı.
Arabaların camları buz tuttu

Arabaların camları buz tuttu

Sivas'ta termometreler sıfırın altında 3 dereceyi gösterdi.

Silah üstadı, iyi bir nakkaş, haritacı...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.