2025-AGS ve ÖABT: Temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS), AGS ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.





Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün yapılan AGS ve ÖABT'nin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı. Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek. Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 23 Temmuz'da sona erecek.





ÖSYM'DEN YAYIMLANAN DUYURU

13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.





Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 13 Temmuz 2025 tarihinde saat 18.20'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçıkları’nın görüntüleme süreci 23 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.





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2025 MEB-AGS VE ÖABT TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLAR







