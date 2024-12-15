219 milyon TL’lik kripto para vurgunu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kripto para sistemi üzerinden yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şahıslar belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul, Hatay, Aydın, Karabük ve Sakarya’da gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarla B.A, A.D, M.S, N.S, İ.S. ve E.O. gözaltına alındı.





ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 6 şüphelinin teknik ve fiziki takibi sonucunda dolandırıcılık faaliyetleri net olarak ortaya koyuldu. Şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.





CASUS YAZILIM KULLANDILAR

Dolandırıcıların yurt dışı merkezli bir kripto para borsasını taklit ederek oluşturdukları sahte uygulamalar ve casus yazılım kullanımıyla mağdurların telefon ve bilgisayarlarına erişim sağladığı tespit edildi. Bu yöntemle, bir iş insanı, tam 38 milyon lira dolandırıldı. Şüpheliler, mağdurların mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek paralarını kendi hesaplarına aktardı.





KÂR VAADİYLE TUZAĞA ÇEKİLDİ

Çete, hedef aldıkları kişileri telefonla arayarak kısa sürede yüksek kazanç vaadinde bulundu. Mağdurlar, güven sağlamak amacıyla ilk etapta düşük miktarlarda yatırım yapıp kar elde etti. Ancak daha yüksek miktarlarda para yatırmaları sonrası paralarının geri alınamadığını fark ettiler. Mağdurların şikayetleri üzerine dolandırıcılık çetesi hakkında soruşturma başlatıldı. Çetenin bu yolla 219 milyon TL kazanç sağladığı, elde ettikleri bu paraları ise kendi oluşturdukları soğuk cüzdan hesaplarına aktardığı belirlendi.





"ADALET YERİNİ BULACAK"

Operasyona dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, dolandırıcılık faaliyetlerinin detaylı bir şekilde soruşturulduğu ve adaletin tesis edileceği vurgulandı. Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere de yer verildi: “Cumhuriyet Başsavcılığımız, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin soruşturmayı titizlikle sürdürmektedir.”



