25 ilçe üst sınıfa terfi etti: Valilere takviye yardımcı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 430 mülki idare amirinin görev yerleri yeniden belirlendi. İçişleri Bakanlığı atama kararnamesiyle vali yardımcıları ile bazı ilçelerin sınıflarında yapılan değişiklik de yer aldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu bazı şehirlerin vali yardımcısı sayısı artırıldı. Buna göre İstanbul’da 15 olan vali yardımcısı sayısı 25’e çıkarıldı. Ankara’da sayı 12’den 20’ye İzmir’de 10’dan 14’e yükseltildi. Ayrıca Hatay’da 11, Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, Muğla, Manisa, Kahramanmaraş, Konya, Kocaeli ve Sakarya’da ise 10’ar vali yardımcısı görev yapacak. Söz konusu tablo, nüfus yoğunluğu, idari iş yükü ve kamu hizmetlerinin kapsamı dikkate alınarak büyükşehirler ile stratejik öneme sahip illerde daha geniş bir mülki idare kadrosunun oluşturulduğunu ortaya koydu.
SINIFLANDIRMALARA REVİZYON
Kararnameyle birlikte mülki idare teşkilatının görev bölgelerini belirleyen ilçe sınıflandırmalarında da değişikliğe gidildi. 27 ilçenin hizmet sınıfı yeniden düzenlendi. Özellikle yaz aylarında nüfusu ve hizmet yükü önemli ölçüde artan turizm merkezlerinin dereceleri yükseltildi. Aydın’ın Didim, Sakarya’nın Sapanca, Trabzon’un Yomra ilçeleri ile Hatay’ın Arsuz, Edirne’nin Enez ve İpsala ilçeleri üst hizmet sınıflarına çıkarıldı. Balıkesir’in Marmara, Artvin’in Yusufeli ve Trabzon’un Çaykara ilçeleri de sınıf yükseltilen yerler arasında yer aldı. Düzenlemede, mevsimsel nüfus hareketleri, turizm potansiyeli, kamu hizmetlerinin yoğunluğu ve idari iş yükündeki değişimlerin etkili olduğu değerlendiriliyor.
Buna karşılık Diyarbakır’ın Hazro ve Kocaköy ilçeleri 4’üncü sınıftan 6’ncı sınıfa alınarak daha alt hizmet grubuna düşürüldü.
208 KAYMAKAMIN YERİ DEĞİŞTİ
Atamalar çerçevesinde 208 mülki idare amiri, bulundukları kaymakamlıktan başka bir kaymakamlığa geçti. Mülki idare amirlerinden 82 kaymakam, vali yardımcılığına getirildi. Ayrıca 74 vali yardımcısının yeri değişti. 32 vali yardımcısı ise kaymakam yapıldı. Büyükşehirlerde de dikkat çeken değişiklikler yapıldı. İstanbul’da 5, Ankara’da 4 ve İzmir’de 6 kaymakamın görev yeri değiştirildi.