25 ilçe üst sınıfa terfi etti: Valilere takviye yardımcı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 430 mülki idare amirinin görev yerleri yeniden belirlendi. İçişleri Bakanlığı atama kararnamesiyle vali yardımcıları ile bazı ilçelerin sınıflarında yapılan değişiklik de yer aldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu bazı şehirlerin vali yardımcısı sayısı artırıldı. Buna göre İstanbul’da 15 olan vali yardımcısı sayısı 25’e çıkarıldı. Ankara’da sayı 12’den 20’ye İzmir’de 10’dan 14’e yükseltildi. Ayrıca Hatay’da 11, Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, Muğla, Manisa, Kahramanmaraş, Konya, Kocaeli ve Sakarya’da ise 10’ar vali yardımcısı görev yapacak. Söz konusu tablo, nüfus yoğunluğu, idari iş yükü ve kamu hizmetlerinin kapsamı dikkate alınarak büyükşehirler ile stratejik öneme sahip illerde daha geniş bir mülki idare kadrosunun oluşturulduğunu ortaya koydu.