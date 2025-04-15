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250 milyon liralık naylon fatura kesti

250 milyon liralık naylon fatura kesti

Haber Merkezi
04:0015/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
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Murat Kapki
Murat Kapki

İBB’ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kapki’nin farklı şirketlerden 250 milyon TL’lik naylon fatura kestiği tespit edildi. Kapki, operasyondan önce ise ABD’deki JP Morgan Chase Bank’taki hesabına 90 milyon lira taşıdı.

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan reklam şirketi sahibi Murat Kapki’nin milyonlarca liralık naylon fatura kestirdiği ortaya çıktı. Operasyondan önce tüm mal varlığını ABD’deki JP Morgan Chase Bank’a transfer eden, BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kapki, İBB’den edindiği haksız servetin yanı sıra naylon faturayla vergi de kaçırmış. Advertcity’yi bünyesinde barındıran BVA Reklam’a yönelik MASAK incelemelerinde çarpıcı bir fatura detayı yer aldı. Kültür A.Ş. 2020-2024 yılları arasında BVA’ya 395,4 milyon TL fatura kesti. Ancak şirketin banka kayıtlarında, bu kuruluşa yapılan ödeme 193,3 milyon TL olarak yer aldı. MASAK, yaklaşık 200 milyon TL’lik farkın nereye aktarıldığını belirleyemedi. Vergi ödememek için gider gösteren Kapki, farklı şirketlerden de 250 milyon TL fatura kestirdi. Vergi kaçırarak kamuyu zarara uğratan Kapki hakkında naylon faturadan da soruşturma başlatılması bekleniyor.


ABİSİ FETÖ OKULUNDA MÜDÜR

Murat Kapki'nin kardeşi Ferhat Kapki'nin, FETÖ'nün ABD’deki sözde eğitim kurumlarında çalıştığı ortaya çıktı. Ferhat Kapki, FETÖ'nün Ohio eyaletindeki Youngstown Horizon Bilim Akademisi'nde müdür.


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