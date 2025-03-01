28 Şubat'ı unutmadık unutmayacağız

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Türk siyasetinin kara lekesi 28 Şubat bildirisinin üzerinden 28 yıl geçti. Siyasiler, postmodern darbenin yıl dönümündeki mesajlarında antidemokratik müdahalelere geçit vermeyeceklerini tekrarladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Yaşanan haksızlıkları unutmadık, unutmayacağız” dedi.
Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen ve sonuçları uzun yıllar tartışılan 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının 28. yılı dolayısıyla siyasiler, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:
"28 Şubat, Türkiye'nin tamamına yönelmiş, kaynağını dışarıdan alan bir müdahaleydi. Hedefi, halkımızı ayrıştırmak, toplumsal düzeni darbecilerin kendi dar kalıplarına hapsetmekti. Ancak milletimiz bu dayatmalara boyun eğmemiştir. Bu vesileyle vurgulamak isterim ki, ülkemizin en büyük gücü, farklılıklarına rağmen birlik içinde hareket edebilme kabiliyetidir. Asıl mesele, bu süreçlerden ders çıkararak daha güçlü bir demokrasi, daha sağlam bir hukuk devleti inşa etmektir. Geçmişte yaşanan haksızlıkları unutmadık, unutmayacağız.”
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:
“Demokrasi tarihimizin kara lekesi 28 Şubat postmodern darbesinin hukuk dışı, antidemokratik uygulamalarını hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız! Hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi hedef alan hiçbir girişime geçit vermeyeceğiz.”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:
“Başta kadınlar olmak üzere, toplumun büyük bir kesimi inançları ve yaşam biçimleri nedeniyle ayrımcılığa uğradı. Ülkemizin bir daha böylesi karanlık günleri yaşamaması için kadınların kazanılmış tüm haklarını korumak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.”
ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE AĞIR BEDELLER ÖDETİLDİ
ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE AĞIR BEDELLER ÖDETİLDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:
“Darbeyle ülkemize ve milletimize ağır bedeller ödetilmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimi göstermiştir ki milletimiz bir daha iradesini hiçe sayan askeri darbelere ve anti-demokratik müdahalelere asla geçit vermeyecektir.”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:
“Milletin sözünün üstüne söz söyleme hakkını kendinde gören, nobran, bu millete düşman bütün vesayet odakları, son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde, Türk siyaset sahnesinden silinmiştir. O günleri unutmayacağız.”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:
“28 Şubat ülkemizin birlik ve beraberliğine kast eden karanlık bir zihniyetin timsaliydi. Bu zihniyetin temsilcileri 28 Şubat'ın 1000 yıl süreceğini hayal ediyordu. Ancak Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dirayeti, aziz milletimizin desteğiyle 28 Şubat, hak ettiği yere, tarihin çöplüğüne gömüldü.”
MİLLETİMİZİN HAFIZALARINDA TAZELİĞİNİ KORUYOR
MİLLETİMİZİN HAFIZALARINDA TAZELİĞİNİ KORUYOR
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
: “Unutulmamalıdır ki 28 Şubat, demokrasimizin baltalandığı bir süreç olmanın yanında, eğitimin ideolojik vesayet altına alındığı uygulamaları da kapsıyordu. O karanlık günler, toplumsal kutuplaşmanın derinleştirildiği, evlatlarımızın düşünce ve inanç özgürlüklerinden mahrum bırakılarak eğitim haklarının ellerinden alındığı, meslek liselerimiz ile imam hatip okullarımızın katsayı adaletsizliğiyle tarumar edildiği, ikna odalarının kurulduğu ve farklı birçok travmayı bünyesinde barındıran bir süreç olarak hala milletimizin hafızalarında tazeliğini koruyor.”
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:
“28 Şubat 1997 günü olağanüstü olarak toplanan MGK'nin açıklamasına atfen, '28 Şubat' olarak adlandırılan süreç, içlerinde bazı asker, siyasetçi, akademisyen, işadamı, bürokrat ve sivil toplum örgütü yöneticilerinin, arkalarındaki medya desteğiyle, millet iradesiyle seçilmiş siyasi iktidarı değiştirmek ve bunun yanında, Türk milletine, 'ne düşüneceği', 'neye inanacağı' ve 'nasıl yaşayacağı' ile ilgili yaptığı dayatmalar ve toplum mühendisliği projesi olarak, tarihte ve hafızalarımızda yer alıyor.”
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:
“Bu ülkenin bağımsızlığı ve geleceği için dimdik duran Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan hocamızı ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum.”
Millet iradesine silah çekildi
Millet iradesine silah çekildi
- AK Parti'nin 81 il başkanlığında eş zamanlı olarak 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yapıldı. İstanbul'da parti binası önünde İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Muammer Birdal tarafından okundu. 28 Şubat'ın amasız fakatsız, düpedüz bir darbe olduğunu vurgulayan Birdal, “Millet iradesine silah çekilmiştir. Seçilmiş hükümet, süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir. Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekûn bir karanlık kampanya başlatılmıştır” dedi. Birdal, 2002'de iktidara gelen AK Parti'nin sadece altyapıda atılım yapmakla kalmadığını, medyadan bürokrasiye, sermayeden siyasete kadar darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğrattığını vurguladı.
Eğitim hakkı engellendi
Eğitim hakkı engellendi
- 28 Şubat Gönüllüleri Platformu üyeleri, Ankara Adliyesi ve İstanbul Üniversitesinin Beyazıt Kampüsü önünde toplandı. Üyeler ellerinde "Unutulan darbe tekrarlanır", "28 Şubat'ı unutmayacağız" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Grup adına açıklama yapan Tayyar Tercan, 28 Şubat darbesinin, diğer darbeler gibi kökü dışarıda, uluslar üstü bir projenin Anadolu ayağı olduğunu belirtti. Toplumun dinini öğrenme ve inandığı gibi yaşama hakkının elinden alındığını dile getiren Tercan, “O dönemde en temel insan haklarından olan eğitim hakkı engellendi. O dönem, uydurma sebeplerle tutuklanan dindar gençlerin hapislerde ömür çürüttüğü bir dönemdi" dedi.
Tarihe not düşmek için
Tarihe not düşmek için
- ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, 28 Şubat sürecinde yaşananları belgelemek amacıyla "28.onder.org.tr" internet sitesini faaliyete geçirdi. Sitede, dönemin gazete manşetleri, karikatürler, fotoğraflar, belgeseller ve tanıklıklar yer alıyor. "Hatıranı Bırak" adı altında yaşananlara tanıklık etmek üzere özel bir bölümün de bulunduğu sitede, dönemin tanıkları yaşadıklarını aktardı. Bir kullanıcı, “Namaz kılmak için izin istemek değil, namaz kılarken saklanmak zorunda idik. Kıyıda köşede ama kimsenin görmediği yerlerde kıldığımız namazlarımızla geçti öğrenciliğimiz. Allah'ım tekrarını kimseye yaşatmasın” yazarken, bir başka kullanıcı “Başörtüsünü çıkarmak istemeyen bir lise öğretmenimizin karşımızda ağlaya ağlaya istifa ederek vedalaşıp gitmesi” notunu düştü.
HUKUKÇU KADINLAR DERNEĞİ’NDEN SİVİL ANAYASA ÇAĞRISI
HUKUKÇU KADINLAR DERNEĞİ’NDEN SİVİL ANAYASA ÇAĞRISI
- Hukukçu Kadınlar Derneği (HUKAD), 28 Şubat postmodern darbesinin 28’inci yılında yayınladığı basın açıklamasıyla yeni sivil anayasa yapılması çağrısında bulundu. Dernekten yapılan açıklamada, “Siyasi tarihimizin utanç lekesi olan darbelerin tekrarlanmaması için, milli iradeyi güçlendirme yönünde atılacak adımlar ve bu bağlamda yeni Anayasa çalışmalarının desteklenmesi önem taşımaktadır” denildi. HUKAD açıklamasının devamında, “Siyasi tarihimizin utanç lekesi olan darbelerin tekrarlanmaması için, milli iradeyi güçlendirme yönünde atılacak adımlar ve bu bağlamda yeni Anayasa çalışmalarının desteklenmesi önem taşımaktadır. Tüm kurum ve kavramları ile sivil bir Anayasa yapılması; kuvvetler ayrılığı prensibi ile hukukun üstünlüğünün esas alındığı; milletin egemenliğinin bu yolla güçlendirildiği bir Anayasaya ülkemizin kavuşturulması en temel ihtiyaçlarımızdan biridir” denildi.
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