28 Şubat'ı unutmadık unutmayacağız

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:

“28 Şubat 1997 günü olağanüstü olarak toplanan MGK'nin açıklamasına atfen, '28 Şubat' olarak adlandırılan süreç, içlerinde bazı asker, siyasetçi, akademisyen, işadamı, bürokrat ve sivil toplum örgütü yöneticilerinin, arkalarındaki medya desteğiyle, millet iradesiyle seçilmiş siyasi iktidarı değiştirmek ve bunun yanında, Türk milletine, 'ne düşüneceği', 'neye inanacağı' ve 'nasıl yaşayacağı' ile ilgili yaptığı dayatmalar ve toplum mühendisliği projesi olarak, tarihte ve hafızalarımızda yer alıyor.”