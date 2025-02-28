Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden "28 Şubat" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen ve sonuçları uzun yıllar tartışılan 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının 28. yılı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise videolu paylaşımında, 28 Şubat'ın, milletin inancına, değerlerine ve iradesine vurulmak istenen bir pranga olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Ülkemize ve milletimize ağır bedeller ödetildi"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde imzaladığı, 28 Şubat'ı sonlandıran genelgeye yer verdi.
"Milletimizin hafızalarında tazeliğini koruyor"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 28 Şubat darbesinin üzerinden 28 yıl geçtiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: