TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "28 Şubat" paylaşımı

"28 Şubat, Türkiye'nin tamamına yönelmiş, kaynağını dışarıdan alan bir müdahaleydi. Hedefi, halkımızı ayrıştırmak, toplumsal düzeni darbecilerin kendi dar kalıplarına hapsetmekti. Ancak milletimiz bu dayatmalara boyun eğmemiştir. Bu vesileyle vurgulamak isterim ki, ülkemizin en büyük gücü, farklılıklarına rağmen birlik içinde hareket edebilme kabiliyetidir. Asıl mesele, bu süreçlerden ders çıkararak daha güçlü bir demokrasi, daha sağlam bir hukuk devleti inşa etmektir.