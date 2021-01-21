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SAMSUN

30 yıldır kar suyu içiyor: Doktora fazla gitmedim kar ziyan olmasın diye içiyorum

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Yunus Aygün, son 30 yıldır sadece kar suyu içiyor. Yaz-kış durmadan kar suyu içtiğini ifade eden Aygün, "Ben isterim kar hiç ziyan olmasın. Doktora fazla gitmedim. Kar suyunun çok faydasını gördüm" dedi.

Haber Merkezi İHA
30 yıldır kar suyu içiyor.
30 yıldır kar suyu içiyor.

Çarşamba ilçesi Kocakavak Mahallesi’nde yaşayan 90 yaşındaki Yunus Aygün, 30 yıldır kar suyu içiyor. Evinin saçağından eriyen kar bir plastik bidona akıyor.

YAZ KIŞ İÇİYOR

Bu suyu daha sonra süzgeçten geçiren Akgün, kar suyunu afiyetle içiyor. Herkese kar suyu önerdiğini söyleyen Aygün, "Kar suyu ile ilgili çok önce televizyonda dinledim. ’Kar suyu çok sağlıklı’, ’kar suyu uzun ömürlü’, ’kar suyu beyazlatır’ için diye yayın yaptılar. Ben de kar suyu içmeye başladım. Ben kar suyunun faydasını gördüm. Doktora fazla gitmedim. Yaşlıyım ben bir de üzüntülüyüm. Doktora sadece 6 ayda bir sağlık taramasından geçmemiz gerektiği için gittim. Bende bir tek baş dönmesi var. Bunun dışından hiç bir şeyim yok. Kar suyundan çok memnunum. Bu yaşıma kadar bir dal sigara, bir yudum içki içmedim. Faydasını da gördüm. Yaz, kış kar suyu içiyorum. Kaplar dolu. Evin saçağında akan kar suları kaplara birikiyor. Oradan süzerek daha küçük kaplara dolduruyorum. Mis gibi tatlı sudur. Ben isterim kar hiç ziyan olmasın. Büyük büyük hastaneler, havaalanları yapılıyor. Büyük depolarda yapılsa susuzluk çekiyor bazı yerler oralara gönderseler kötü mü olur" diye konuştu.

SAÇAKTAN TEMİZ AKIYOR

Kızı Hanife Aksin ise, "Kar suyu saçaktan akıyor. Temiz bir kap ile bidonlara dolduruyor. İsteyenlere şişe ile veriyor. Bu bidonların içinde su yaz kış duruyor. Hiç bir şey olmuyor cam gibi duruyor" şeklinde konuştu.

Köylerine 2 metre kar: Evlerine kar tünellerinden girip çıkıyorlar
FOTOĞRAF 8
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Son günlerde yoğun kar yağışının etkili olduğu Muş'ta kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi geçti. Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu kentin 1800 rakımındaki Yukarı Yongalı köyü, kara gömüldü. Yüksek rakımda olduğu için kar yağışı ve tipinin daha etkili olduğu köyde, tek katlı evler neredeyse görünmeyecek duruma geldi. Kar kalınlığının tek katlı evlerin çatı katına kadar yükseldiği köyde ilginç görüntüler oluştu. Evlerin kapı girişleri ise tünellere benzedi. Evlerinin penceresi kardan kapanan köy sakinleri, küreklerle biriken karı atmaya çalışırken, köy içinde kendi imkanlarıyla açtıkları yollarla da gidiş-gelişlerini sağlıyor.
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Bir hafta boyunca etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle köylerinde kar kalınlığının iki metreyi aştığını söyleyen Eyyüp Omur, “Bütün evler karın atlında kaybolmuş durumdadır. Biz köy içerisini kürek ve elle açıyoruz, tüneller oluşturuyoruz. Bu şekilde gidiş-gelişlerimizi sağlıyoruz. Çünkü köy içerisine iş makineleri giremiyor. Onun için biz mecburuz elle, küreklerle yollarımızı açmaya. Köyümüzde fırtına ve tipinin yanı sıra iki metre kar var” diye konuştu.
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Geçen yıla oranla bu yıl köylerine daha fazla kar yağdığını ve iki metreyi aştığını söyleyen Mehmet Atik ise, “Köyümüzde iki metreyi aşkın kar yağdı. Evlerimiz hep kar altında kalmıştır. Bir haftadan beridir ulaşımımız da yoktu. İl Özel İdaresi ekipleri yeni geldiler ve köyümüzün yolunu açtı. Köyümüzde daima kar yağıyor. Şehrin ovasında ne kadar yağmur yağsa da köyümüzde hep kar yağıyor. Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl daha fazla kar yağmış durumdadır” dedi.
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Köylerine 2 metre kar: Evlerine kar tünellerinden girip çıkıyorlar
Muş'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yüksek kesimdeki köylerde bulunan tek katlı evler, kar altında kaldı. Kara gömülen evler neredeyse görülmeyecek duruma gelirken, kapı girişleri ise tünel gibi oldu.
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