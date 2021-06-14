32 ilde FETÖ operasyonu

Ekonomi

GTÜ’ye Cam Ar-Ge Serası kuruluyor: Üniversite – Sanayi iş birliği Türkiye’nin tarım teknolojisine ivme kazandıracak

Üniversite-sanayi iş birliğinin önemli somut örneklerinden olan ve 2019’da GTÜ ve GÜBRETAŞ arasında Biyoteknoloji Enstitüsü’nün girişimleri ile imzalanan protokol ilk meyvesini verdi.