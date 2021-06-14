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BALİKESİR

32 ilde FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli 32 ilde, FETÖ'nün emniyet ve polis okullarındaki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 47 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi Diğer
32 ilde FETÖ operasyonu
Fotoğraf: Arşiv

FETÖ operasyonları kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir Polis Meslek Yüksekokulunda öğrenim gördükleri dönemde örgütün mahrem imamlarının ankesörlü sabit ve operasyonel telefon hatları üzerinden irtibat kurdukları ve toplantılar gerçekleştirdikleri tespit edilen 61 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

32 ilde eş zamanlı operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması amacıyla Balıkesir merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı, ekipler diğer zanlıları yakalama çalışmasını sürdürüyor.

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