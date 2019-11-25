Gündem 37 ilde 210 dolandırıcılık olayının 64 yaşındaki şüphelisi yakalandı
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37 ilde 210 dolandırıcılık olayının 64 yaşındaki şüphelisi yakalandı

Türkiye’nin 37 ilinde karıştığı 'dolandırıcılık' olaylarından aranan Abdurrahim L. (64), Mobil Park Polisi (MOP) tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Abdurrahim L.'nin 210 dolandırıcılık olayından soruşturma dosyası ile 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi. Abdurrahim L.'nin dolandırıcılık olaylarını, kendisini kamu, banka ya da sigorta şirketi çalışanı gibi göstererek yaptığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Abdurrahim L.’nin yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği ortaya çıktı.
Abdurrahim L.’nin yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği ortaya çıktı.

Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Park Ekibi, yaklaşık 15 gün süren sokak çalışmaları sonunda 'dolandırıcılık' suçundan aranan Abdurrahim L.’yi dün sabah yakaladı. Bayrampaşa Polis Merkezi’ne götürülen Abdurrahim L., hakkında başta İstanbul olmak üzere, İskenderun, Bursa, İzmir, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Çanakkale, Konya, Isparta, Sivas, Erzincan'ın aralarında bulunduğu 37 ilde gerçekleştirdiği dolandırıcılık olayları nedeniyle 210 suç dosyası bulunduğu bildirildi. Ayrıca kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası olan Abdurrahim L.’nin yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği ortaya çıktı.

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Abdurrahim L.'nin dolandırıcılık olaylarını, kendisini kamu, banka ya da sigorta şirketi çalışanı gibi göstererek yaptığı öğrenildi. Şüphelinin başkalarına ait banka ve kredi kartlarını kullandığı ayrıca bazı şirket ve kooperatif yöneticilerini de dolandırdığı kaydedildi.

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