Gündem 4 ayda ortaya çıktı Bylock kararları analizle verilecek
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FETÖ'nün kriptolu programı Bylock için analiz raporu hazırlandı

4 ayda ortaya çıktı: Bylock kararları analizle verilecek

Yargıtay'ın görevlendirdiği 2 tetkik hakimi FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olan ByLock ile ilgili gelecek dosyalarda, karar verilmesinde yol gösterecek kapsamlı bir teknik analiz çalışması yaptı. 4 ay süren çalışmanın ardından ortaya çıkan analiz ByLock davalarına bakan hakimler için önemli kıstaslar sunacak. Analizle birlikte FETÖ'nün 'Mor Beyin' gibi kurduğu tuzaklar ortaya çıkartılarak gerçek kullanıcılara cezalar verilecek.

AA
FETÖ'nün kullandığı kriptolu haberleşme programı Bylock için analiz hazırlandı.
FETÖ'nün kullandığı kriptolu haberleşme programı Bylock için analiz hazırlandı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock ile ilgili gelecek dosyalarda karar verilmesinde yol gösterecek teknik analiz çalışması gerçekleştirdi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 26 Eylül 2017'de, 16. Ceza Dairesi'nin "Paralel Yapı" soruşturmaları kapsamındaki tutukluların tahliyesini kararlaştıran ve meslekten ihraç edilen eski hakimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer'e ByLock kullanımını da gerekçe göstererek "terör örgütü üyeliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 10'ar yıl hapis cezası veren kararını onamış, ByLock kullanımının kişinin örgütle bağlantısını gösteren delil olacağına hükmetmişti.

"MOR BEYİN"LE KUMPAS KURDULAR

Bu kararın ardından FETÖ/PDY mensuplarının geliştirdiği "Mor Beyin" yazılımıyla iradeleri dışında ByLock'a yönlendirilen 11 bin 480 kişi bulunduğunun ortaya çıkması üzerine, terör davalarına bakmakla yükümlü mahkemeler, incelemeler sonucunda çok sayıda kişinin tahliyesine karar vermişti.

İKİ TETKİK HAKİMİ ANALİZİ ÇIKARDI

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı da örgüt üyeliğinde önemli deliller arasında sayılan ByLock kullanımıyla ilgili kamuoyunda yaşanan tartışmalar, "Mor Beyin" tespiti ve resmi kurumların ellerindeki ByLock kullanıcısı listelerini güncellemeleri üzerine, adli yılın başında 2 tetkik hakimini konuyla ilgili teknik inceleme yapmak üzere görevlendirdi.

ÇALIŞMADAN HAKİMLER FAYDALANACAK

İki tetkik hakiminin, yaklaşık 4 ay süren çalışmaları sonucu, ByLock ile ilgili yaşanan gelişmelerin detayları belirlendi. İlgili kurumlarla yapılan yazışmalar sonucu toplanılan tüm bilgiler, 12 Aralık'ta Ceza Genel Kurulu üyelerine sunuldu. Bilgilendirme, Ceza Genel Kurulu üyeleri için seminer çalışması şeklinde yapıldı. Bundan sonra Ceza Genel Kurulu önüne gelecek dosyalarda, 2 tetkik hakiminin analiz çalışmasından faydalanılacağı, yapılan teknik tespitlerin kararların verilmesinde dikkate alınacağı öğrenildi.

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