Kripto FETÖ’cüler kaçamadı

Sivil imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden toplantı planı için görüşme yapan 219 muvazzaf asker, yüzlerce kayıt üzerinde yapılan incelemeyle tespit edildi. Hiçbir soruşturma geçirmeyen ve ByLock kullanmayan kripto askerlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 155 asker gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı’nın koordineli çalışması sonucunda tespit edilen, tamamı aktif görevde ve haklarında geçmişte herhangi bir adli ve idari işlem bulunmayan 219 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerin 89'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 31'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 85'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 11'nin Jandarma Genel Komutanlığı ve 3'ünün Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi. 219 şüpheli arasında “4 albay, 5 yarbay, 10 binbaşı, 14 yüzbaşı, 51 üsteğmen, 1 teğmen, 115 astsubay, 19 uzman çavuş” olduğu açıklandı.

GAZİ TURGUT ASLAN OPERASYONU

Şüphelilerin yakalanması ve gözaltı işlemi için, İstanbul Emniyet Müdürlüğü dün sabah düğmeye bastı. İstanbul merkezli 44 ilde başlayan operasyon, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden yürütüldü. TEM ekiplerine, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri destek verdi. Operasyonlar kapsamında yüzlerce adrese bakın yapılırken, 155 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyona, 15 Temmuz'da darbecilerin başından vurarak ağır yaraladığı Terörle Mücadele Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan’ın adı verildi.

ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİM ELE VERDİ

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün, TSK içine sızmış mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, ankesörlü telefon kullanımı kripto askerleri deşifre etti. Savcılığın tespitlerine göre 219 şüpheli asker, ankesörlü telefonlar üzerinden örgüt içi iletişim kurarak, bağlı oldukları FETÖ’cü sivil imamlar ile görüşüyordu. Kripto askerlerin bu görüşmeleri, emniyet güçlerinin binlerce kayıt arasından tek tek yaptığı incelemeler sonucunda deşifre edildi.

BYLOCK KULLANMAMIŞLAR

TSK içerisinde kripto olarak faaliyet yürütürken deşifre olan 219 askerin ortak özelliği, FETÖ'ye ait okullarda eğitim görmemiş, şifreli haberleşme programı ByLock kullanmamış ve kapatılan Bank Asya'da hesapları bulunmuyor. Örgüt talimatına göre bu kriterlere sahip olan askerler, ankesörlü telefonlar üzerinden iletişime geçebiliyordu. O nedenle 219 asker ile ilgili bugüne kadar FETÖ’ye dair herhangi bir örgüt bağlantısı çıkmamış, adli ve idari soruşturma geçirmedi.

KAMERALARIN OLMADIĞI BÜFELERDEN ARADILAR

FETÖ’cü kripto askerlerin, ankesörlü telefon kullanırken, çok titiz davrandıkları ifade edildi. MOBESE'lerin ve güvenlik kameralarının bulunmadığı sokaklardaki büfelerden arama yaptıkları ortaya çıktı. Arama esnasında ise özel cep telefonlarını uzakta park ettikleri arabalarında bıraktıkları, aramaların aslında her birinin başka başka telefonlardan yapılması gerektiği ancak bazı örgüt üyelerinin ardışık olarak aynı telefondan yaptığı belirlendi. Ayrıca bu görüşmelerin kesinlikle bir bilgi içermediği sadece görüşme yeri ve saatini bildirmek için yapıldığı da dile getirildi. Öte yandan gözaltına alınan muvazzaf denizci Astsubay M.O'nun evinde yapılan aramada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ''Hutbeler'' adlı CD'sinin çıktığı öğrenildi.

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ASELSAN’a ankesör operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında çoğunluğu savunma sanayi şirketlerinde çalışan 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgüt içerisinde “mahrem imam/abi” konumunda olan kişilerle ankesörlü sabit hatlar üzerinden haberleştikleri, örgütün operasyonel GSM hatlarını kullandıkları belirlenen 24 ASELSAN, bir HAVELSAN aktif çalışanı ile bu kuruluşların yanı sıra TUSAŞ, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, TÜBİTAK ile farklı kamu kurumlarından ihraç edilen 17, özel sektörde çalıştığı ve örgüt adına mühendislerle irtibat kurduğu belirlenen 6 olmak üzere, toplam 48 kişi hakkında gözaltı ve adreslerinde arama kararı verildiği belirtildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, savunma sanayi şirketlerinde çalışan FETÖ üyelerinin tespitine yönelik soruşturmaya Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının teknik desteğiyle devam edildiği kaydedildi. Bu arada Muş merkezli operasyonda üsteğmen, teğmen ve astsubayların aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

İtirafçı muvazzaf

25 muvazzaf itirafçı oldu

Konya merkezli 24 ilde, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 29 zanlıdan 4’ü tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, TSK içerisinde yapılanan FETÖ mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen 34 muvazzaf askerden 4’ünün daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 29’a yükseldi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 29 zanlıdan 25’i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtmesi üzerine serbest bırakıldı. Zanlılardan 4’ü ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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