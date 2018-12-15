Gündem Kripto FETÖcülerkaçamadı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Kripto FETÖ’cüler kaçamadı

FETÖ’nün sivil imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden toplantı planı için görüşen 219 muvazzaf asker, yüzlerce kayıt incelenerek tespit edildi. Kripto askerlerin ByLock kullanmadığı, FETÖ’ye ait okullarda eğitim almadığı ve Bank Asya’da hesap açmadıkları belirtiliyor. 219 şüpheli arasında 4 albay, 5 yarbay, 10 binbaşı, 14 yüzbaşı, 51 üsteğmen, 1 teğmen, 115 astsubay ve 19 uzman çavuş bulunuyor.

Hamdi Koçoğlu Yeni Şafak
Kocaeli’nde gözaltına alınan aralarında muvazzafların da olduğu 16 şüpheli adliyeye çıkarıldı.
Kocaeli’nde gözaltına alınan aralarında muvazzafların da olduğu 16 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Sivil imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden toplantı planı için görüşme yapan 219 muvazzaf asker, yüzlerce kayıt üzerinde yapılan incelemeyle tespit edildi. Hiçbir soruşturma geçirmeyen ve ByLock kullanmayan kripto askerlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 155 asker gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı’nın koordineli çalışması sonucunda tespit edilen, tamamı aktif görevde ve haklarında geçmişte herhangi bir adli ve idari işlem bulunmayan 219 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerin 89'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 31'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 85'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 11'nin Jandarma Genel Komutanlığı ve 3'ünün Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi. 219 şüpheli arasında “4 albay, 5 yarbay, 10 binbaşı, 14 yüzbaşı, 51 üsteğmen, 1 teğmen, 115 astsubay, 19 uzman çavuş” olduğu açıklandı.

GAZİ TURGUT ASLAN OPERASYONU

  • Şüphelilerin yakalanması ve gözaltı işlemi için, İstanbul Emniyet Müdürlüğü dün sabah düğmeye bastı. İstanbul merkezli 44 ilde başlayan operasyon, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden yürütüldü. TEM ekiplerine, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri destek verdi. Operasyonlar kapsamında yüzlerce adrese bakın yapılırken, 155 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyona, 15 Temmuz'da darbecilerin başından vurarak ağır yaraladığı Terörle Mücadele Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan’ın adı verildi.

ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİM ELE VERDİ

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün, TSK içine sızmış mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, ankesörlü telefon kullanımı kripto askerleri deşifre etti. Savcılığın tespitlerine göre 219 şüpheli asker, ankesörlü telefonlar üzerinden örgüt içi iletişim kurarak, bağlı oldukları FETÖ’cü sivil imamlar ile görüşüyordu. Kripto askerlerin bu görüşmeleri, emniyet güçlerinin binlerce kayıt arasından tek tek yaptığı incelemeler sonucunda deşifre edildi.

BYLOCK KULLANMAMIŞLAR

  • TSK içerisinde kripto olarak faaliyet yürütürken deşifre olan 219 askerin ortak özelliği, FETÖ'ye ait okullarda eğitim görmemiş, şifreli haberleşme programı ByLock kullanmamış ve kapatılan Bank Asya'da hesapları bulunmuyor. Örgüt talimatına göre bu kriterlere sahip olan askerler, ankesörlü telefonlar üzerinden iletişime geçebiliyordu. O nedenle 219 asker ile ilgili bugüne kadar FETÖ’ye dair herhangi bir örgüt bağlantısı çıkmamış, adli ve idari soruşturma geçirmedi.

KAMERALARIN OLMADIĞI BÜFELERDEN ARADILAR

FETÖ’cü kripto askerlerin, ankesörlü telefon kullanırken, çok titiz davrandıkları ifade edildi. MOBESE'lerin ve güvenlik kameralarının bulunmadığı sokaklardaki büfelerden arama yaptıkları ortaya çıktı. Arama esnasında ise özel cep telefonlarını uzakta park ettikleri arabalarında bıraktıkları, aramaların aslında her birinin başka başka telefonlardan yapılması gerektiği ancak bazı örgüt üyelerinin ardışık olarak aynı telefondan yaptığı belirlendi. Ayrıca bu görüşmelerin kesinlikle bir bilgi içermediği sadece görüşme yeri ve saatini bildirmek için yapıldığı da dile getirildi. Öte yandan gözaltına alınan muvazzaf denizci Astsubay M.O'nun evinde yapılan aramada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ''Hutbeler'' adlı CD'sinin çıktığı öğrenildi.

REKLAM

ASELSAN’a ankesör operasyonu

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında çoğunluğu savunma sanayi şirketlerinde çalışan 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgüt içerisinde “mahrem imam/abi” konumunda olan kişilerle ankesörlü sabit hatlar üzerinden haberleştikleri, örgütün operasyonel GSM hatlarını kullandıkları belirlenen 24 ASELSAN, bir HAVELSAN aktif çalışanı ile bu kuruluşların yanı sıra TUSAŞ, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, TÜBİTAK ile farklı kamu kurumlarından ihraç edilen 17, özel sektörde çalıştığı ve örgüt adına mühendislerle irtibat kurduğu belirlenen 6 olmak üzere, toplam 48 kişi hakkında gözaltı ve adreslerinde arama kararı verildiği belirtildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, savunma sanayi şirketlerinde çalışan FETÖ üyelerinin tespitine yönelik soruşturmaya Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının teknik desteğiyle devam edildiği kaydedildi. Bu arada Muş merkezli operasyonda üsteğmen, teğmen ve astsubayların aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

İtirafçı muvazzaf

25 muvazzaf itirafçı oldu

  • Konya merkezli 24 ilde, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 29 zanlıdan 4’ü tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, TSK içerisinde yapılanan FETÖ mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen 34 muvazzaf askerden 4’ünün daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 29’a yükseldi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 29 zanlıdan 25’i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtmesi üzerine serbest bırakıldı. Zanlılardan 4’ü ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Temizlemezseniz Münbiç’e gireceğiz
DÜNYA
Temizlemezseniz Münbiç’e gireceğiz

Baskın var
DÜNYA
Baskın var

PKK Afrin’den daha büyük hezimet yaşayacak
DÜNYA
PKK Afrin’den daha büyük hezimet yaşayacak

/**/
Sözüne kimse inanmıyor

Sözüne kimse inanmıyor

Trump'ın eski avukatı Cohen, ilk kez konuştu.
Erdoğan ve Trump görüştü

Erdoğan ve Trump görüştü

Suriye'de etkin bir koordinasyon sağlanacak.
Çarpışma anı ortaya çıktı

Çarpışma anı ortaya çıktı

​Ankara'daki tren kazasının görüntüleri paylaşıldı.

Oğlum çevreni değiştir

Oğlum çevreni değiştir

​Kral Selman'dan Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulan oğluna ültimatom.
Kudüs'ten İslam'ı silemeyeceksiniz

Kudüs'ten İslam'ı silemeyeceksiniz

Erdoğan: Kudüs'ü savunmak insanlığı savunmaktır.
ABD üslerine sığındılar

ABD üslerine sığındılar

Bölgedeki ÖSO unsurlarına da mesaj göndermişler.
Mağarada sıkıştılar

Mağarada sıkıştılar

Bakan Soylu: Askerlerimiz 6 teröristin etrafını sardı.
Üsküdar'ı geleceğe taşıyacak 9 proje

Üsküdar'ı geleceğe taşıyacak 9 proje
'Sarı yelek' tehdidine dava

'Sarı yelek' tehdidine dava

Türk-İş Sendikası Başkanı Atalay'ın sözleri yargıya taşındı.
Yeniden yüzde 1'in altında

Yeniden yüzde 1'in altında

Konut kredisinde büyük indirim yapıldı.
Sarı kar yağdı

Sarı kar yağdı

Halka 'dışarı çıkmayın' uyarısı yapılıyor.
ABD temizlemezse Münbiç'e de gideriz

ABD temizlemezse Münbiç'e de gideriz

​Cumhurbaşkanı: Fırat'ın doğusu huzura kavuşacak.
Bu görev tamam

Bu görev tamam

Akar: Yeni hedefler için de hazırlığımız sürüyor.
Sincar'da 30 hedef vuruldu

Sincar'da 30 hedef vuruldu

Türkiye, Irak'ta ilk defa bu kadar derine indi.
Kazanın sebebisinyalizasyon değil

Kazanın sebebisinyalizasyon değil

​Bakan Turhan'dan tren kazasıyla ilgili açıklama.
65 yıl önce hac ziyareti

65 yıl önce hac ziyareti

​Kutsal topraklardan az bilenen fotoğraflar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.