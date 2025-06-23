47 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 181 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir ayda 47 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 bin 27 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 307 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 181'inin tutuklandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda il emniyet müdürlükleri asayiş şube müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 181'inin tutuklandığını ve 105'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bilgisini verdi.
Şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi veya uzlaştırmacı olarak tanıtarak, "yatırım, telefon çekilişi, maden arama ruhsatı ve iş vaadi, sokak hayvanlarına yardım ve bağış, sahte internet siteleri üzerinden elektronik eşya, araç kiralama ve kurbanlık hayvan satma" bahaneleriyle vatandaşları dolandırdıklarının belirlendiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti: