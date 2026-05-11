Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
5 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Firari hükümlü Kırıkkale’de yakalandı

5 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Firari hükümlü Kırıkkale’de yakalandı

11:3411/05/2026, Pazartesi
G: 11/05/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Kırıkkale’de 5 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Kırıkkale’de 5 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kırıkkale’de çeşitli suçlardan hakkında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Edinilen bilgiye göre, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermilerini satın alma, taşıma veya bulundurma", "resmi belgede sahtecilik" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde datın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından toplam 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. takibe alındı.

Firari hükümlü, polis ekiplerince yapılan operasyonla araç içerisinde yakalandı. Araçta yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca ile 38 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklandı.


#Kırıkkale
#firari
#hükümlü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye Taşkömürü Kurumu 262 işçi alımı ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri ve şartlar