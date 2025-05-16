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5,2’lik deprem sokağa döktü

5,2’lik deprem sokağa döktü

04:0016/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
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Depremi hisseden vatandaşlar çok şiddetli sallandıklarını korku ve panikle sokağa çıktıklarını ifade etti.
Depremi hisseden vatandaşlar çok şiddetli sallandıklarını korku ve panikle sokağa çıktıklarını ifade etti.

Konya’nın Kulu ilçesinde dün 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ankara ve çevre illerde hissedilen depremin ardından ilçedeki vatandaşlar panikle sokağa çıktı.

Konya'nın Kulu ilçesinde dün saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 18,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi, sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Konya Valisi İbrahim Akın, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Şu ana kadar olumsuz bir şey yok. Saha çalışmalarımız sürüyor" dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da ekiplerin saha çalışması yaptığını, kendilerine olumsuz bir durum ulaşmadığını belirtti. AFAD ve belediye ekiplerinin sahada gözlem yaptığını kaydeden Altay, yıkıntı haberi gelmediğini ifade etti. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, "Deprem kaynaklı olarak hastanelerimize başvuran yok." dedi. Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir "Depremin en çok hissedildiği Kırkkuyu Mahallesi'nde muhtarımızdan aldığımız bilgiye göre minarelerde çatlaklar oluştuğunu öğrendi." ifadesini kullandı. Depremi hisseden vatandaşlar ise çok şiddetli sallandıklarını korku ve panikle sokağa çıktıklarını ifade etti.


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