Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, başkent Ankara’da da hissedilince gözler uzmanlara çevrildi. Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Görür, depremin büyük olasılıkla Tuz Gölü Fay Zonu içinde gerçekleştiğini belirtirken, Ercan “Daha büyük bir deprem beklemiyorum” diyerek endişeleri hafifletti.

























Tuz Gölü Fay Zonu'na Dikkat Çekildi





Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kırkuyu-Kulu/Konya çevresinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Büyük ihtimalle, verev doğrultulu atımlı Tuz gölü Fay Zonu içinde meydana geldi. Burası nispeten ülkemizin daha sakin bir bölgesi” ifadelerini kullandı. Görür’ün açıklaması, bu fay hattının potansiyeline dikkat çekti.





















Ercan: “Bu kırık Tuz Gölü kırık kuşağının bir parçası”





Prof. Dr. Ahmet Ercan ise depremin ardından yaptığı paylaşımda, “Konya’nın Kulu ilçesinden geçen Kulu-Tavşancalı Kırığı üzerinde olan 5.2’lik küçük deprem, dolay çevresindeki sarsıntının kaynağıdır. Bu kırık, Tuz Gölü kırık kuşağının bir parçası olup Ankara’ya doğru uzanmaktadır. Odağı sığ olduğu için Ankara’da da hissedilmiştir. Daha büyük bir deprem beklemiyorum” diyerek paniğe gerek olmadığını vurguladı.





















AFAD: Herhangi Bir Olumsuzluk Bildirilmedi





AFAD, sarsıntının ardından yaptığı açıklamada, an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını duyurdu.



