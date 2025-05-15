Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'nın Kulu ilçesinde 5,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.





Saat 15.46’da kaydedilen sarsıntının yerin yaklaşık 18,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.





Deprem sonrası Konya'da fay hattı olup olmadığı merak ediliyor.





Konya'da fay hattı üzerinde mi?





Türkiye'nin deprem riskine sahip illeri arasında yer alan Konya’da, 4 ilçenin doğrudan diri fay hattı üzerinde yer alıyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan 2025 yılı Türkiye Diri Fay Haritası’na göre, Konya’da Akşehir, Ilgın, Altınekin ve Doğanhisar ilçeleri aktif fay hatlarının geçtiği bölgeler arasında bulunuyor.





Uzmanlar, Konya’nın üçüncü derece deprem kuşağında yer almasına rağmen, diri fay hatlarının varlığının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle Akşehir-Ilgın Fayı ve Cihanbeyli Fay Zonu gibi bölgeler, geçmişte sismik hareketlilik göstermiş ve gelecekte de risk barındırdığı belirtilmişti.

Son olarak Mart 2025’te Kulu ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, Konya’da deprem riskine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı. Art arda yaşanan sarsıntılar, bölgedeki yapı stoğunun depreme dayanıklılığı konusundaki kaygıları artırıyor.





Deprem uzmanları, zemin yapısı zayıf olan bölgelerde sarsıntıların etkisinin daha fazla hissedildiğine dikkat çekerek, vatandaşların fay hattı sorgulama sistemlerini kullanarak risk durumlarını öğrenmeleri gerektiğini ifade etti. Ayrıca yetkililere, kentsel dönüşüm ve yapı denetim süreçlerinin hızlandırılması çağrısında bulunuldu.









Konya'daki başlıca fay hatları ve riskli ilçeler





Konya'da tespit edilen önemli fay hatları şunlardır:





Akşehir-Ilgın Fayı: Bu fay hattı, Konya'nın kuzeybatısında yer alır ve geçmişte çeşitli depremlere neden olmuştur.





Cihanbeyli Fay Zonu: Cihanbeyli ilçesinde bulunan bu fay zonu, üç segmentten oluşur ve Eskişehir-Sultanhanı Fay Sistemi'nin güneyinde yer alır.





Ereğli Fay Zonu: Konya'nın doğusunda bulunan bu fay zonu, Ereğli ve Halkapınar ilçelerini etkileyebilir.





MTA'nın verilerine göre, Konya'nın Akşehir, Altınekin, Doğanhisar ve Ilgın ilçeleri diri fay hatları üzerinde bulunmaktadır:





Konya'nın deprem riski





Konya, Türkiye'nin üçüncü derece deprem bölgeleri arasında yer almaktadır. Bu, birinci ve ikinci derece deprem bölgelerine kıyasla daha düşük bir risk seviyesi anlamına gelse de, tamamen risksiz olduğu anlamına gelmez. Özellikle zemin yapısının zayıf olduğu bölgelerde, depremlerin etkisi daha fazla hissedilebilir.











