Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Konya'da fay hattı var mı? Hangi ilçelerde deprem riski var?

Konya'da fay hattı var mı? Hangi ilçelerde deprem riski var?

16:0415/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Merkez üssü Kulu ilçesi olan 5,2'lik depremin ardından 'Konya'da fay hattı var mı?' sorusu merak ediliyor. Türkiye'nin deprem riskine sahip illeri arasında yer alan Konya’da, 4 ilçenin doğrudan diri fay hattı üzerinde yer alıyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan 2025 yılı Türkiye Diri Fay Haritası’na göre, Konya’da Akşehir, Ilgın, Altınekin ve Doğanhisar ilçeleri aktif fay hatlarının geçtiği bölgeler arasında bulunuyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'nın Kulu ilçesinde 5,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.


Saat 15.46’da kaydedilen sarsıntının yerin yaklaşık 18,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.


Deprem sonrası Konya'da fay hattı olup olmadığı merak ediliyor.


Konya'da fay hattı üzerinde mi?


Türkiye'nin deprem riskine sahip illeri arasında yer alan Konya’da, 4 ilçenin doğrudan diri fay hattı üzerinde yer alıyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan 2025 yılı Türkiye Diri Fay Haritası’na göre, Konya’da Akşehir, Ilgın, Altınekin ve Doğanhisar ilçeleri aktif fay hatlarının geçtiği bölgeler arasında bulunuyor.


Uzmanlar, Konya’nın üçüncü derece deprem kuşağında yer almasına rağmen, diri fay hatlarının varlığının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle Akşehir-Ilgın Fayı ve Cihanbeyli Fay Zonu gibi bölgeler, geçmişte sismik hareketlilik göstermiş ve gelecekte de risk barındırdığı belirtilmişti.

Son olarak Mart 2025’te Kulu ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, Konya’da deprem riskine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı. Art arda yaşanan sarsıntılar, bölgedeki yapı stoğunun depreme dayanıklılığı konusundaki kaygıları artırıyor.


Deprem uzmanları, zemin yapısı zayıf olan bölgelerde sarsıntıların etkisinin daha fazla hissedildiğine dikkat çekerek, vatandaşların fay hattı sorgulama sistemlerini kullanarak risk durumlarını öğrenmeleri gerektiğini ifade etti. Ayrıca yetkililere, kentsel dönüşüm ve yapı denetim süreçlerinin hızlandırılması çağrısında bulunuldu.



Konya'daki başlıca fay hatları ve riskli ilçeler


Konya'da tespit edilen önemli fay hatları şunlardır:

Akşehir-Ilgın Fayı:
Bu fay hattı, Konya'nın kuzeybatısında yer alır ve geçmişte çeşitli depremlere neden olmuştur.

Cihanbeyli Fay Zonu:
Cihanbeyli ilçesinde bulunan bu fay zonu, üç segmentten oluşur ve Eskişehir-Sultanhanı Fay Sistemi'nin güneyinde yer alır.

Ereğli Fay Zonu:
Konya'nın doğusunda bulunan bu fay zonu, Ereğli ve Halkapınar ilçelerini etkileyebilir.

MTA'nın verilerine göre, Konya'nın Akşehir, Altınekin, Doğanhisar ve Ilgın ilçeleri diri fay hatları üzerinde bulunmaktadır:


Konya'nın deprem riski


Konya, Türkiye'nin üçüncü derece deprem bölgeleri arasında yer almaktadır. Bu, birinci ve ikinci derece deprem bölgelerine kıyasla daha düşük bir risk seviyesi anlamına gelse de, tamamen risksiz olduğu anlamına gelmez. Özellikle zemin yapısının zayıf olduğu bölgelerde, depremlerin etkisi daha fazla hissedilebilir.




#Konya
#deprem
#Kulu
#AFAD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı nihai liste 2025 sorgulama ekranı: Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi alımı kura listesi için geri sayım başladı