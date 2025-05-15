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Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem: Ankara ve çevre illerde de hissedildi

Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem: Ankara ve çevre illerde de hissedildi

Seda Ekinci
Seda Ekinci
15:5115/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Konya'da korkutan deprem
Konya'da korkutan deprem

Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kulu olan deprem, Ankara ve çevre illerde de hissedildi. AFAD saat 15:46'da meydana gelen depremin18 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Bakan Ali Yerlikaya ve Bakan Murat Kurum, depreme ilişkin yaptığı açıklamada; "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır' ifadelerini kullandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD saat 15:46'da meydana gelen depremin18 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Ankara ve çevre illerde de hissedildi

Ankara ve çevre illerde de hissedilen deprem büyük panik yaşattı.

Deprem anı kamerada


YouTube
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem: Ankara ve çevre illerde de hissedildi
Gündem / Ankara
15 Mayıs, Perşembe

Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama: Saha taramalarına başlandı

Bakan Yerlikaya meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremle ilgili; "Konya Kulu'da 5. 2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.



Bakan Kurum: Hasar tespit ekiplerimiz sahada

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Konya Kulu'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremle ilgili "Başta Ankara olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte hasar tespit ekiplerimiz Kulu’da saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.



Ankara Valiliği: Can ve mal kaybı, yıkıntı ihbarı yok

'Saat 15:46’da Konya/ Kulu merkezli meydana gelen deprem İlimizde de hissedilmiş olup Valiliğimizce elde edilen ilk bilgilere ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ya da diğer kanallarla intikal eden bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı, yıkıntı veya olumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup; ekiplerimizce derhal saha tarama ve incelemelerine başlanmıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kamuoyunun bilgisine sunulur.'


Bakan Işıkhan'dan geçmiş olsun mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Konya depremi sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Işıkhan paylaşımında; "Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen ve başta başkentimiz olmak üzere çevre illerimizden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

'Eş güdüm hâlinde süreci takip ediyoruz'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından Bakanlık birimlerine bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.


Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Konya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."


AFAD son depremler listesi

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