55 bin yataklı 42 yeni yurt

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 yılında 42 yeni öğrenci yurdunun hizmete alınacağını söyledi. Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bak, 2025'te ihale aşamasında olan yurt sayısının 42 olduğunu ve yurtların yatak kapasitesinin 54 bin 450 olduğunu söyledi. Bak, proje aşamasında olan yurt sayısının 45, yatak kapasitesininse 44 bin olduğunu belirtti.

Bakan Bak, 4 milyon 135 bin öğrencinin örgün öğretimde olduğunu ifade ederken YÖK verilerine göre öğrencilerin yüzde 60'tan fazlasının kendi ilinde kaldığını ve yurt talepleri olmadığını vurguladı. Bazı üniversitelerin kampüslerine de yurt yapmak için girişimde bulunduklarını kaydeden Bak, “İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yeni bir yurt başlıyoruz, yine Marmara Üniversitesi'ne, Hacettepe'ye yapıyoruz" bilgisini verdi.





Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

BİLGİSAYAR VE TELEFON YARDIMI

Bakan Bak, 37 bin 345 öğrenciye 48 milyon 300 bin 590 lira bilgisayar desteği; 109 bin 749 öğrenciye 430 milyon 884 bin 75 TL telefon desteği verildiğini ifade etti. Bak, toplamda 480 milyon TL'lik teknolojik cihaz desteğinin öğrencilere sunulduğunu bildirdi.





GENÇ ÇİFTÇİLERE DESTEK VERİLECEK

Bakan Bak, 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında, şimdilik teorik eğitimler verdiklerini ama esasında hedeflerinin 'yaşlanan tarım nüfusunu gençleştirmek' olduğunu söyledi. Aile ve Gençlik Fonu'na, Tarım Bakanlığı ile beraber ortak proje olarak da sunacaklarını da kaydeden Bak, "Tarım yapmak isteyen gençlerimize, genç çiftçi adaylarına eğitimle beraber yatırım ve diğer hususlar için destek vermeye çalışacağız." dedi.











