Deprem bölgesine 70 milyon lira

Bu yıl 3 bin 490 amatör spor kulübüne toplam 539 milyon 345 bin lira nakdi yardım sağladıklarını ifade eden Bak, “Yılbaşından bu yana 24 milyon 123 bin 400 lira değerinde malzeme desteği verdik. Yıl sonuna kadar bu miktarı 28 milyon 235 bin 920 liraya ulaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.





TEKNOFEST'E REKOR BAŞVURU

Bakan Bak, bu yıl TEKNOFEST için gençlik merkezlerimizden tam 10 bin 174 rekor başvuru aldıklarını bildirdi. Bakan Bak, afetten etkilenen gençlerin güçlendirilmesi destek programı ile depremden etkilenen 11 ilde sivil toplum kuruluşları ve spor kulüplerine 600 bin lira ile 1 milyon lira arasında olmak üzere toplamda 70 milyon lira destek verileceğini söyledi.





YASA DIŞI BAHSE DARBE

Yasa dışı bahse karşı mücadele verdiklerini söyleyen Bak, “Yasa dışı bahis oynanan internet siteleri hakkında erişimin engeli kararı veriliyor. Vurulan bir diğer büyük darbe ise yasal bahis oyunlarında ikramiye dağıtım oranının yüzde 83'e çıkarılması oldu” dedi.





Bekçilere amir ayarı

Polis memurları, uzman jandarma çavuşlar çarşı ve mahalle bekçileri arasında hiyerarşi yasal düzenlemeyle yeniden belirlenecek. TBMM Başkanlığı’na sunulan iç güvenlik alanında düzenlemeleri de içeren 46 maddelik kanun teklifine polis memuru ve üstü rütbelerde bulunan personel, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilen bekçilerin rütbece üstü sayılacak. Subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar da Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilen bekçilerin rütbece üstü ve amiri sayılacak.











