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Yurt dışından cep telefonu alacaklar dikkat: Yeni IMEI kayıt ücreti belli oldu

Yurt dışından cep telefonu alacaklar dikkat: Yeni IMEI kayıt ücreti belli oldu

Lokman Özdemir
11:144/11/2024, Pazartesi
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Yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücretleri, yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte güncellendi. Yeni orana göre Ocak ayından itibaren IMEI kayıt ücretinde de artış yaşanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
üretici fiyat enflasyonuna dair güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 43,93 seviyesine ulaştı.

Bu oran, her yıl ekim sonunda belirlenen yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışıyla birlikte, gelecek yıl için yeniden değerleme oranı olarak kabul ediliyor. Böylece 2025 yılında, pasaport, ehliyet, kimlik çıkarma, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi pek çok kalemde yeniden değerleme oranına paralel bir artış yaşanması bekleniyor.



Ocak ayından itibaren geçerli olacak


Yeniden değerleme oranının etkisiyle yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt ücreti de yükseliyor. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde IMEI kaydı yaptırmak isteyenlerin
45 bin 614
lira ödeme yapmaları gerekecek.


'Türkiye'nin İsrail'le ticareti sürüyor' iddialarını Filistin'in ekonomi bakanı böyle çürüttü: Asılsız söylemler İsrail'e hizmet eder

Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur, Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurmasının ardından Filistin'e ihracatın arttığını belirterek, "Türk hükümetinden, Filistin topraklarını Türkiye'nin İsraillilerle ticareti yasaklama kararından muaf tutmasını istedik" dedi. Filistin'in işgal altında olması nedeniyle İsrail limanlarını kullandıklarını belirten el-Amur ürünlerin sıkı ve kesin prosedürler çerçevesinde Filistin pazarına ulaştığının altını çizdi. Filistin halkının yaşaması için Türkiye'nin ürünlerine ihtiyacı olduğunu belirten el-Amur, "Türk hükümetinin aleyhinde sorumsuzca, asılsız birtakım iddiaları öne süren seslere de dikkati çekmek istiyorum; bunlar ancak İsrail hükümetine hizmet eder ve halkımıza karşı İsrail savaşına destek oluşturur" ifadelerini kullandı.


#Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
#IMEI
#kayıt
#cep telefonu

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