Yurt dışından cep telefonu alacaklar dikkat: Yeni IMEI kayıt ücreti belli oldu

Bu oran, her yıl ekim sonunda belirlenen yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışıyla birlikte, gelecek yıl için yeniden değerleme oranı olarak kabul ediliyor. Böylece 2025 yılında, pasaport, ehliyet, kimlik çıkarma, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi pek çok kalemde yeniden değerleme oranına paralel bir artış yaşanması bekleniyor.