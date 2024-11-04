'Türkiye'nin İsrail'le ticareti sürüyor' iddialarını Filistin'in ekonomi bakanı böyle çürüttü: Asılsız söylemler İsrail'e hizmet eder

"Ancak Türkiye'nin İsrail'e ihracatı yasaklamasının ardından bu ticaret sadece Filistin ile sınırlı kaldı ve böylece Türkiye'nin Filistin'e ihracatında artış oldu. Çünkü Türkiye'den ithalatımızın bir kısmı İsrail pazarından ve İsrailli tüccarlar üzerinden yapılıyordu. Bunun yasaklanmasının ardından, Filistin pazarındaki tüm işlemler Filistinli tüccarlar aracılığıyla yapılmaya başlandı ve dolayısıyla rakamlar arttı. Bu nedenle de Türkiye ile Filistin arasındaki ticari ilişkilerde gözle görülür bir yükseliş oldu."