Bakan Bolat Filistin heyetini ağırladı: Filistin'de Türkiye'den ithal edilen ürünler kullanılıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ve heyeti ile hem ikili hem de heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bolat, Filistin devletinin inşasına ve kalkınmasına Türkiye'nin desteğinin süreceğini belirtti. Mayıs ayından beri Filistin'de Türkiye'den ithal edilen ürünlerin kullanıldığı bilgisini de aktaran Bolat, "Bakan Mohammed Al Amour, sistemin devamı için Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı’nın gösterdiği hassasiyetin de her zaman devam edeceğini söylemiştir." dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Filistin devletinin inşasına ve kalkınmasına yönelik desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.
Bakan Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Bakanlar Toplantısı'na katılmak için İstanbul'da bulunan Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ve heyeti ile hem ikili hem de heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
"Mayısta kurulan ortak mekanizma daha da güçlendirilecek"
Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin detayları ise resmi X hesabından paylaştı.
Görüşme çerçevesinde Gazze ve Filistin'in diğer bölgelerinde devam eden İsrail saldırılarına derhal son verilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Bolat, Filistin'in ihtiyaç duyduğu ürünlerin karşılanması noktasında mayısta kurdukları ortak mekanizmayı daha da güçlendirme noktasındaki konu başlıklarını ele aldıklarını bildirdi.
Filistin'de Türkiye'den ithal edilen ürünler kullanılıyor
Bakan Bolat, Filistinli mevkidaşı Muhammed el-Amur'un, Türkiye'nin İsrail'in bölgede sürdürdüğü soykırıma karşı 2 Mayıs'tan beri İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurma kararından ve gümrük sistemini kapatmasından duyulan memnuniyeti paylaştığını aktardı.