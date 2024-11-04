Bakan Bolat Filistin heyetini ağırladı: Filistin'de Türkiye'den ithal edilen ürünler kullanılıyor

Bakan Amour'un mayıs ayından itibaren Filistin'de Türkiye'den ithal edilen ürünlerin kullanıldığı bilgisini paylaştığını ifade eden Bolat, "

Bu konudaki ihracatın devamının Filistin için çok önem taşıdığını vurgulamıştır. Sistemin devamı için Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı’nın gösterdiği hassasiyetin de her zaman devam edeceğini söylemiştir.