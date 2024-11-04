Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Bakan Bolat Filistin heyetini ağırladı: Filistin'de Türkiye'den ithal edilen ürünler kullanılıyor

Bakan Bolat Filistin heyetini ağırladı: Filistin'de Türkiye'den ithal edilen ürünler kullanılıyor

00:484/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bakan Bolat, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile bir araya geldi.
Bakan Bolat, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ve heyeti ile hem ikili hem de heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bolat, Filistin devletinin inşasına ve kalkınmasına Türkiye'nin desteğinin süreceğini belirtti. Mayıs ayından beri Filistin'de Türkiye'den ithal edilen ürünlerin kullanıldığı bilgisini de aktaran Bolat, "Bakan Mohammed Al Amour, sistemin devamı için Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı’nın gösterdiği hassasiyetin de her zaman devam edeceğini söylemiştir." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Filistin devletinin inşasına ve kalkınmasına yönelik desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Bakan Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Bakanlar Toplantısı'na katılmak için İstanbul'da bulunan Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ve heyeti ile hem ikili hem de heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

"Mayısta kurulan ortak mekanizma daha da güçlendirilecek"

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin detayları ise resmi X hesabından paylaştı.

Görüşme çerçevesinde Gazze ve Filistin'in diğer bölgelerinde devam eden İsrail saldırılarına derhal son verilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Bolat, Filistin'in ihtiyaç duyduğu ürünlerin karşılanması noktasında mayısta kurdukları ortak mekanizmayı daha da güçlendirme noktasındaki konu başlıklarını ele aldıklarını bildirdi.

Filistin'de Türkiye'den ithal edilen ürünler kullanılıyor

Bakan Amour'un mayıs ayından itibaren Filistin'de Türkiye'den ithal edilen ürünlerin kullanıldığı bilgisini paylaştığını ifade eden Bolat, "
Bu konudaki ihracatın devamının Filistin için çok önem taşıdığını vurgulamıştır. Sistemin devamı için Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı’nın gösterdiği hassasiyetin de her zaman devam edeceğini söylemiştir.
" dedi.

Bakan Bolat, Filistinli mevkidaşı Muhammed el-Amur'un, Türkiye'nin İsrail'in bölgede sürdürdüğü soykırıma karşı 2 Mayıs'tan beri İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurma kararından ve gümrük sistemini kapatmasından duyulan memnuniyeti paylaştığını aktardı.

"Filistin'in inşasına desteğimizi sürdüreceğiz"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her zaman Filistin'in yanında olmaya devam edeceğinin altını çizen Bakan Bolat, "
Bu çerçevede Filistin’deki yerleşimci işgal dahil olmak üzere bütün işgali sona erdirilmesi ve bağımsız Filistin devletinin inşasına ve kalkınmasına yönelik desteğimizi sürdüreceğiz.
" ifadelerini kullandı.



#Filistin
#İhracat
#Gazze
#Türkiye
#Ticaret Bakanı
#Ömer Bolat

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
D harfi ile eşya var mı? D harfi ile başlayan eşyalar