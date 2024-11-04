Filistin’le ticarete devam edin

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi Toplantısı'na katılan Filistinli Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Mohammed Al-Amour ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Bolat görüşmeyle ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Görüşmemiz çerçevesinde Gazze ve Filistin’in diğer bölgelerinde devam eden İsrail saldırılarına derhal son verilmesi gerektiğini vurguladık. Filistin’in ihtiyaç duyduğu ürünlerin karşılanması noktasında mayıs ayında kurduğumuz ortak mekanizmayı daha da güçlendirme noktasındaki konu başlıklarını ele aldık. Bu çerçevede, Bakan Mohammed Al Amour, mayıs ayından beri Filistin’e Türkiye’den ithal edilen ürünlerin Filistin’de kullanıldığını ifade ederek bu konudaki ihracatın devamının Filistin için çok önem taşıdığını vurgulamıştır. Sistemin devamı için Filistin Sanayi Bakanlığı’nın gösterdiği hassasiyetin de her zaman devam edeceğini söylemiştir" dedi.