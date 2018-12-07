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ORDU

Meteoroloji'den 6 il için sel uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Samsun ve Giresun için çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Meteroloji'den Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında bulunan 6 il için çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

6 il için sel uyarısı

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Giresun, Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı kuzey ve İç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Çok kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Giresun, Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Buzlanma ve don uyarısı

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara ( Ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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