​6 ülkeyle Tosuncuk teması

ABDULLAH SARİCA
Türkiye, binlerce vatandaşı dolandırarak yurt dışına kaçan “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın’ın yakalanması ve Türkiye’ye getirilmesi için bugüne kadar 6 ülkeyle temasa geçti. Adalet Bakanlığı, son olarak Şubat 2021’de Brezilya’dan Aydın’ın iadesini istedi.
- Brezilya’daki Türk konsolosluğuna teslim olan Aydın’ın deport edilmesi bekleniyor. Adalet Bakanlığı, bugüne kadar Uruguay, Brezilya, Panama, Honduras, Kanada ve Ukrayna adli makamlarıyla yazışmalar yapıldı. Aydın’ın, en kısa sürede Türkiye’ye getirilerek yargı önüne çıkarılması bekleniyor.