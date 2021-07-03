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6 ülkeyle Tosuncuk teması

Türkiye, binlerce vatandaşı dolandırarak yurt dışına kaçan “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın’ın yakalanması ve Türkiye’ye getirilmesi için bugüne kadar 6 ülkeyle temasa geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​6 ülkeyle Tosuncuk teması
Mehmet Aydın

ABDULLAH SARİCA

Türkiye, binlerce vatandaşı dolandırarak yurt dışına kaçan “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın’ın yakalanması ve Türkiye’ye getirilmesi için bugüne kadar 6 ülkeyle temasa geçti. Adalet Bakanlığı, son olarak Şubat 2021’de Brezilya’dan Aydın’ın iadesini istedi.

  • Brezilya’daki Türk konsolosluğuna teslim olan Aydın’ın deport edilmesi bekleniyor. Adalet Bakanlığı, bugüne kadar Uruguay, Brezilya, Panama, Honduras, Kanada ve Ukrayna adli makamlarıyla yazışmalar yapıldı. Aydın’ın, en kısa sürede Türkiye’ye getirilerek yargı önüne çıkarılması bekleniyor.
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