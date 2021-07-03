​6 ülkeyle Tosuncuk teması

ABDULLAH SARİCA

Türkiye, binlerce vatandaşı dolandırarak yurt dışına kaçan “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın’ın yakalanması ve Türkiye’ye getirilmesi için bugüne kadar 6 ülkeyle temasa geçti. Adalet Bakanlığı, son olarak Şubat 2021’de Brezilya’dan Aydın’ın iadesini istedi.