700 kişi tahliye bekliyor

Yıldız, Gazze'ye ayni yardım olarak 5 bin battaniye, 3 bin civarında gıda kolisi ve 20 bin tıbbi malzeme kolisinin ulaştığını söyledi. Gazze'deki yararlıların tedavilerinin Türkiye'de yapılması için hazırlıkların da sürdüğünü anlatan Yıldız, konuya