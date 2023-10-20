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700 kişi tahliye bekliyor

Gazze'deki Türkler ve yakınlarından yaklaşık 700’ünün Türkiye’den tahliye istediği bildirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, tahliye bekleyenler için, "Bunlardan 322’si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 214’ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yakını Filistinli. 55 kurum personeli" dedi.

Uğur Duyan
04:00 . 20/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ahmet Yıldız, Fuat Oktay.

Ahmet Yıldız, Fuat Oktay.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda milletvekillerine Gazze'de yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 700 kişinin Gazze'den tahliye talebi ilettiğini aktaran Yıldız, "Bunlardan 322'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 214'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yakını Filistinli, 100'ü KKTC vatandaşı ve 55'i kurum personeli" olduğunun bilgisini verdi.

TEDAVİLER TÜRKİYE'DE YAPILABİLİR

Yıldız, Gazze'ye ayni yardım olarak 5 bin battaniye, 3 bin civarında gıda kolisi ve 20 bin tıbbi malzeme kolisinin ulaştığını söyledi. Gazze'deki yararlıların tedavilerinin Türkiye'de yapılması için hazırlıkların da sürdüğünü anlatan Yıldız, konuya

ilişkin diplomatik temasların devam ettiğini söyledi.

BM işlevsiz ve etkisiz

Komisyon Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da İsrail'in işlediği savaş suçlarının göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, bazı ülkelerin İsrail'e daha fazla silah vermeyi tercih ettiğini söyledi. Oktay, "Klasik güç odakları dünyada kurdukları uluslararası düzenle artık sorunları çözemez durumda. BM ise yine Güvenlik Konseyi üyelerinin çıkarlarının uyuşmadığı tüm krizlerde işlevsiz ve etkisiz" şeklinde konuştu.



#Filistin
#Gazze
#TBMM
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