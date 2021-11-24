Huzurevinden nikah masasına giden yolculuk

Altın Makas Huzurevi’nde yaklaşık 1 yıldır kalan Mustafa Gümüşkuyu aynı kurumda kalan Ayşe Dudu’ya ilk görüşte gönlünü kaptırdı. Selamlaşmayla başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşürken 70’lik çiftin tanışmasını da huzurevi sakinlerinden 89 yaşındaki Hacer Nar sağladı.

HAYAT Ailenin temel taşı tarihi belgelerde

Hayatlarının ikinci baharını yakalayan yaşlı çift, evlenme kararının ardından Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne başvuruda bulundu. Yapılan işlemlerin ardından evlenmelerinde hiçbir sakınca görünmeyen Ayşe Dudu ve Mustafa Gümüşkuyu çifti için nikâh töreni düzenlendi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, nikâh töreninin ardından dünya evine giren çifte her iki cihanda da mutluluklar dilerken, evlenme cüzdanını geline teslim etti.

Başkan Kanar, “70’lik çınarlarımız huzurevinde tanışıp bir ömür birlikte olmak için ant içtiler, huzurevinde kalan büyüklerimizi bu yönde teşvik etmeliyiz. Ayşe teyzemiz ve Mustafa amcamız bugün aynı toprakta yeniden yeşermek için köklerini birleştirdiler. Bizler de mutluluklarına ortak olduk. Hayatlarının ikinci baharını yaşayan çiftimize mutluluklar diliyorum” dedi.

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6 yıl önce eşini kaybeden 3 çocuk babası Mustafa Gümüşkuyu, yalnız yaşamanın zor olduğunu ifade ederken, huzurevine yerleştiği sırada Ayşe Dudu ile karşılaştığını belirterek gördüğü gönden beri çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Gümüşkuyu gibi eşini kaybeden Ayşe Dudu, ilk zamanlar selamlaştıklarını ve aralarında bir yakınlık olmadığını belirterek, huzurevi sakini 89 yaşındaki Hacer Nar vasıtasıyla tanıştık. Birbirimizi beğendik ve evlenme kararı aldık. Mutluluğumuza ortak olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.





Mutluluğu gözlerinden okunan çift daha sonra Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, şahitler ve davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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FOTOĞRAF 7 Ulus’a bağlı 15 haneli Karakışla köyünde yaşayan emekli inşaat ustası Yusuf ve ev kadını Emine Acar çifti, 70 yıldır evliliklerini sürdürüyor. 4 çocuk, 13 torun sahibi olan Acar çifti, evlilikleri boyunca hiç kavga etmediklerini ve küs kalmadıklarını dile getirdi. Hala ilk günkü gibi mutlu olduklarını belirten Acar çifti, evlilik temelindeki en büyük kuralın saygı olduğunu ifade etti. Gelinleri Hanife Acar’ın yardımıyla yaşamlarını sürdüren Acar çifti, uzun evliliğin sırrını anlattı. 'BİZİ ÖRNEK ALSINLAR' <br>< br> 1951 yılında evlendiklerini söyleyen Yusuf Acar, \"Evliliğimiz mutlu bir şekilde devam ediyor. Bizim 4 çocuk ve 13 torunumuz var. Bazı evlilikleri görüyoruz. Bir kavga ile hemen boşanma kararı alıyorlar. Bunun doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. İnsan geçim derdinde mutlaka kavga ya da tartışma yaşayabilir. Biz tartıştığımız zaman 1 gün geçmeden hemen barışırdık. Bizce evlilik budur. Ufak bir tartışma yaşayınca birbirlerini bırakmasınlar. Evliliklerini sürdürsünler, bizi örnek alıp beraberce yaşamaya devam etsinler. Biz hayatımızdaki bütün zorluklara ikimiz göğüs gererek, üstesinden geldik. Ben inşaatlarda çalışmaya giderdim, eşim tarlada çalışırdı. Zamanımızı hep çalışarak geçirdik\" dedi. Emine Acar ise, \"Ben küçük yaşta evlendim, bu evliği 70 yıldır devam ettiriyoruz. Şimdiki gençler hemen ayrılıyorlar. Birbirlerine kesinlikle anlayışlı davransınlar. Bizim sırrımız budur\" diye konuştu. 70 yıldır evli çiftten gençlere tavsiye 70 yıldır evli çiftten gençlere tavsiye Bartın'ın Ulus ilçesinde 70 yıldır evli olan Yusuf (87) ve Emine Acar (86), genç çiftlere tavsiyede bulundu. Yusuf Acar, "Şimdiki evliler bir tartışma ile hemen boşanıyor. Bu yanlış bir davranıştır. Biz ufak bir tartışma yaşasak bile 1 gün geçmeden barışırdık" dedi. Emine Acar ise, “Birbirlerine kesinlikle anlayışlı davransınlar. Bizim sırrımız budur" diye konuştu.

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