72 Türk camisine ırkçı saldırı

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Gülsun Erkul, TBMM Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu’nda milletvekillerine sunum yaptı. Yurt dışındaki ayrımcılık ve ırkçılığa karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Erkul, “2023'ten bu yana 800'den fazla Kur'an-ı Kerim yakma dahil İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı nitelikli eylem kayıtlarımız da var. Bunların 540'ı Kur'an-ı Kerim'e, 176'sıysa camilere yönelik. Temsilciliklerimiz bu saldırıların adli makamlar nezdinde takipçisi oluyor” diye konuştu. 2024 yılı içinde nefret suçlarına ilişkin istatistiği paylaşan Erkul, “Türk camilerine 72, vatandaşlarımıza 15, Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri 15 saldırı düzenlendi” dedi. Erkul, “Kur'an-ı Kerim’e yönelik saldırı 2023’te en çok Danimarka yaşandı. Ülkenin bunu cezai bir suç olarak kabul etmesinin ardından ciddi bir düşüş kaydetti. 2024'te sayısının daha az olmasının sebebi alınan bu önlemler. Bunların en yoğun yaşandığı ülkeler de Almanya, Hollanda ve Fransa. Bu istatistikleri tuttuğumuz modülümüz var. Bize ulaşan, yabancı düşmanlığı içeren bütün bu saldırıları bu modülün içine kaydediyoruz. Böylece, tek bir yerden takibi de bizim için kolay oluyor” ifadelerini kullandı.