8. Her Kitap Yeni Bir Hayat Kitap Okuma Yarışması başlıyor

Her Kitap Yeni Bir Hayat Kitap Okuma Yarışması 8. kez düzenleniyor. İstanbul’daki imam hatip lisesi öğrencilerinden belirlenen kitapları okuyan ve düzenlenen yarışmada başarılı olan öğrencilere çeşitli ödüller verilecek. Öğretmenler için son başvuru tarihi 10 Ocak 2024.

Amaç gençlerin Türkçeyi doğru ve etkin kullanmasını sağlamak





Her Kitap Yeni Bir Hayat projesi, “Hayat Okumakla Başlar” sloganıyla gençlerde kitap okuma sevgisini geliştirmek; kelime dağarcığını zenginleştirmek, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisini geliştirme amacıyla hayata geçirildi.

300 öğretmen, 4 bin öğrenci





Aralık ayında başvuruları kabul edilmeye başlayan yarışmaya İstanbul genelindeki imam hatip liselerinin öğrencileri ve öğretmenleri katılacak. Projede, 4 bin öğrenci ve 300 öğretmenin yer alması öngörülüyor. Okullarda her 10 öğrenciye bir rehber öğretmen tayin edilerek müzakere grupları kurulacak. Öğrenciler belli aralıklarla bir araya gelerek rehber öğretmenleri gözetiminde proje kapsamında belirlenen 7 kitabı okuyup tahlil edecek. Son aşamada da öğrenciler sınava alınacak.





Alemi İslam Yazıları’nı okuyacaklar





ÖNDER’in Ketebe Yayınları ortaklığında ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle yaptığı projede öğrenciler, gazeteci-yazar Taha Kılınç’ın Alemi İslam Yazıları kitap setinden sorumlu olacak. Kitap setinde Asya, Balkanlar, Afrika, Mağrib, Arabistan, Filistin, Biladüşşam eserleri yer alıyor. 10 Ocak’a kadar öğretmenlerin başvurularının alınacağı yarışmada süreç, kitapların okunması, müzakeresi ve sınavlarla devam edecek.

Büyük ödül Bosna Hersek gezisi





Sınav sonuçları açıklandıktan sonra düzenlenecek ödül töreni ile yarışmada ilk 20’ye girenlere çeşitli ödüller verilecek. Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların katılacağı yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrenciler Bosna Hersek gezisi ile ödüllendirilecek. Dördüncü 6 bin, beşinci 5 bin, altıncı 4 bin 500, yedinci 4 bin, sekizinci 3 bin 500, dokuzuncu 3 bin, onuncu 2 bin 500 TL ile ödüllendirilecek. 11 ve 20. arasındaki öğrenciler de 2 bin TL para ödülünün sahibi olacak.







