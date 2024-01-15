Üç aylarda hadis halkaları kuruluyor

Birçok gençlik kuruluşu, dernek ve vakfın bir araya gelerek organize ettiği 'Hadis Halkaları' başlıyor. Üç aylar boyunca 12 Hadis-i Şerif'in mütalaa edileceği sohbet grubuna kayıtlar web adresinden yapılacak.

Amaç üç ayların bereketini yaymak

Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren gençlik kuruluşu, dernek ve vakfın bir araya gelerek organize ettiği, üç aylar boyunca devam edecek olan ‘Hadis Halkalarına’ kayıtlar, hadishalkalari.org adresinden başladı. 'Hadis Halkaları' organizasyonunu düzenleyen kuruluşlar, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Hadis-i Şerif'leriyle üç aylarda bereketin yayılmasını amaçlıyor.

Evler, Okullar, Kampüsler ve İşyerleri Bereketlensin

Bir grupta en az iki kişi bulunması şartını taşıyan okuma gruplarında evler, okul kantinleri, camiler, kampüsler, fabrika mescitleri vb. yerler mekân olarak kullanılabilecek. Halkalar, Hz. Muhammed (s.a.v)'in bırakmış olduğu emaneti hayatın her alanına taşımaya çalışıyor.

7'den 70'e herkes katılabilir

Hadislerin şerh edilebilmesi için gruptakilerin yaşlarının yakın olması önceleniyor. 'Hadis Halkaları' programının internet sitesinde çocuklar, gençler ve yetişkinler için üç farklı kategoride hazırlanmış hadis kitapçıkları mevcut.

Kayıtlar İnternet Sitesinden

Peygamberimiz (s.a.v)’in hadislerini hem öğrenmek hem de hayatımıza geçirmek amacıyla ümmet çatısı altında bir araya gelen kuruluşların düzenlediği 'Hadis Halkaları' organizasyonuna hadishalkalari.org adresinden kaydolabilirsiniz.







