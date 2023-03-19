800 TL kirayı 5 bin TL'ye yükseltmişti: Gözaltındaki ev sahibi adli kontrolle serbest

Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa’da son durumu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın her birisi için de 100 bin lira olmak üzere toplamda 11 milyon 870 bin lira para hesaplara geçti" dedi.