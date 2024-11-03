81 ilde zanaat atölyeleri açılıyor: MEB detayları paylaştı

Dünyada üniversite sıralamalarını yapan yetkili kuruluşlardan biri olan ODTÜ URAP'ın "2024-2025 Türkiye Sıralaması, belli oldu. ODTÜ'nün her yıl yaptığı 'Akademik performansa göre üniversite sıralaması' çalışmasının sonuçlarında Türkiye'nin en iyi üniversiteleri açıklandı. İşte Akademik performansa göre sıralanan Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi...