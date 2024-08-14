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Abbas Putin’le görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye ziyareti öncesinde Moskova’ya geçerek Rusya lideri Vladimir Putin’le görüştü. Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşecek Abbas, yarın ise TBMM'de konuşma yapacak.

04:00 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:22 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Mahmud Abbas, Vladimir Putin.
Mahmud Abbas, Vladimir Putin.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Moskova’ya yaptığı ziyarette Rusya lideri Vladimir Putin’le görüşme gerçekleştirdi. Novo-Ogaryovo başkanlık rezidansında yapılan görüşme sonrası iki lider, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Filistin meselesinin barış yoluyla çözülmesi ve Birleşmiş Milletler'in (BM) kararları doğrultusunda Filistin devletinin kurulması gerektiği söyledi. Putin, "Elbette, Filistin'de yaşanan insani felaketi büyük acı ve endişe ile takip ediyoruz. Filistin halkını desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ağustos'taki Ankara ziyaretinde TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı saldırılarını anlatacak.


Vladimir Putin Moskova'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Kremlin’den yapılan açıklamada, “Mahmud Abbas resmi bir ziyaret için Rusya'da. Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasındaki görüşmeler Rusya Devlet Başkanının Novo-Ogaryovo'daki konutunda gerçekleşiyor” denildi. Filistin Devlet Başkanlığı Ofisi’nden Abbas’ın ziyareti ile ilgili olarak, “Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırganlığını durdurmanın ve savaştan zarar gören bölgeye insani yardımların derhal ulaştırılmasını kolaylaştırmanın yollarını görüşmek üzere bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek” ifadeleri kullanıldı.


#Filistin
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#Mahmud Abbas
#Vladimir Putin
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