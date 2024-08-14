Abbas Putin’le görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Moskova’ya yaptığı ziyarette Rusya lideri Vladimir Putin’le görüşme gerçekleştirdi. Novo-Ogaryovo başkanlık rezidansında yapılan görüşme sonrası iki lider, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Filistin meselesinin barış yoluyla çözülmesi ve Birleşmiş Milletler'in (BM) kararları doğrultusunda Filistin devletinin kurulması gerektiği söyledi. Putin, "Elbette, Filistin'de yaşanan insani felaketi büyük acı ve endişe ile takip ediyoruz. Filistin halkını desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ağustos'taki Ankara ziyaretinde TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı saldırılarını anlatacak.
Mahmud Abbas, Vladimir Putin.
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16 saat önce