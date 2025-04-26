ABD Başkanı Trump: Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştük

ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisine yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Şi'nin kendisini aradığını kaydeden Trump, Çin ve ABD arasında ticaret anlaşması için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Gelecek birkaç hafta içinde tam bir anlaşma listesi açıklanmasını beklediğini söyleyen Trump, "Kendilerini rahat hissedecekleri bir rakam var ancak bizden bir trilyon dolar kazanmalarına izin veremeyiz" dedi.