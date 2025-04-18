ABD elçiliği önünde Kunut Duası

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyelerince, "Soykırımın suçlusu ABD'ye lanet ve Kunut Duası" temasıyla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto düzenlendi. Çukurambar'daki Üçgen Park'ta toplanan platform üyeleri, akşam namazını kılıp dua ettikten sonra, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı. ANFİDAP Sözcüsü Mustafa Eminoğlu, "Gazzelilerin direnişi bitmez. Gazzelilerin direnişi, bizlerin umut ışığıdır. Yeryüzündeki en saf, en temiz davanın güdüldüğü yer Filistin'dir, Gazze'dir" ifadelerini kullandı.