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ABD ile kritik temas: Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. İkilinin görüşmesinde NATO genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması konuları ile Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

21:10 . 8/07/2023 Cumartesi
AA
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesinde NATO'nun genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeleri ele aldı.


Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Fidan ve Blinken telefon görüşmesi yaptı.


Fidan ve Blinken, NATO'nun genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeleri görüştü.




#Hakan Fidan
#Antony Blinken
#NATO Liderler Zirvesi
#Vilnius
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