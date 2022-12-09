Gündem ABD Rusya ve Çine yaptırım planlıyor
POLİTİKA

ABD Rusya ve Çin'e yaptırım planlıyor

İki ABD'li yetkili yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya ve Çin'e karşı yeni yaptırımlar uygulamayı planladığını söyledi.

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Haber Merkezi Reuters
​ABD Rusya ve Çine yaptırım planlıyor
Arşiv

ABD'de yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre ABD Rusya ve Çin'e yeni yaptırımlar uygulamayı planlıyor. Yetkililer, Çin'in aşırı avlanma yaptığı ve balıkçılık filosunu Pekin'in deniz nüfuzunu genişletmek için kullandığı yönündeki endişelerin ortasında, yaptırımların Washington'un Pasifik'te yasa dışı balıkçılık olarak gördüğü şeyler için yaklaşık 170 Çinli kuruluşu da hedef alacağını söyledi.

Yaptırımların çoğu, ABD hükümetine dünya çapında insan hakları suçlusu olarak kabul edilen yabancı hükümet yetkililerine yaptırım uygulama, varlıklarını dondurma ve ABD'ye girişlerini yasaklama yetkisi veren 2016 tarihli Global Magnitsky Yasası kapsamında uygulanacak.

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