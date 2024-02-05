28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırında 3 askerinin öldüğü saldırının ardından Irak ve Suriye’deki İran destekli milislere intikam saldırıları gerçekleştiren ABD ordusu, şimdi de Yemen de Husileri hedef aldı. ABD ve İngiltere’nin, başkent Sana dahil 5 şehire saldırı düzenlediğini duyuruldu. Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD ile İngiltere'nin, Sana'nın yanı sıra Zemar, Hacce ve El-Beyda kentlerini hedef aldığı belirtildi. Husilere bağlı "Ensarullah" isimli haber sitesinde ise ABD ile İngiltere'nin, Taiz kentindeki Hayfan ve El-Berah bölgelerine 11 hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı. Haberde, Sana'daki saldırıların En-Nehdeyn ve Attan bölgelerinde yoğunlaştığı kaydedildi. Saldırıların sonuçlarına ilişkin bilgi verilmezken ABD ile İngiltere'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Saldırıların ardından konuşan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD ve İngiltere’nin eylemlerinin karşılıksız ve cezasız kalmayacağını söyledi. Seri, “Bu saldırılar bizi Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkını destekleyen ahlaki, dini ve insani duruşumuzdan caydırmayacak” dedi.