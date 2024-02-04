ABD, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne yönelik saldırıya karşılık ilk kez bölgede saldırılar düzenlediğini açıkladı. CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye ve Irak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedef hava saldırısıyla vuruldu. Suriye ve Irak’ın yanında İran da saldırılara tepki gösterirken, ABD’den saldırıların devam edeceğine dair işaret geldi.

125’TEN FAZLA GÜDÜMLÜ BOMBA

İngiltere'den havalanan uzun menzilli bombardıman uçaklarının da yer aldığı ve 125'ten fazla güdümlü bomba kullanılan saldırılarda, hedeflenen bölgelerde kumanda ve kontrol merkezlerinin, roket ve füzeler ile insansız hava araçlarının vurulduğu ifade edildi.

SALDIRILAR SÜRECEK

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, üs saldırısına karşılık vermeye başladıklarını ve bu askeri karşılığın "kendi seçtikleri zaman ve mekanlarda" süreceğini açıkladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de, ABD hava saldırılarında Irak'ta 3, Suriye'de ise 4 tesisin vurulduğunu duyurarak "ABD'nin müdahalesi bu gece başladı ama bu gece bitmeyecek" dedi.

SURİYE’NİN DOĞUSU VURULDU

Saldırılarda, Suriye'nin doğusunda Deyrizor iline bağlı Elbukemal ile Meyadin ilçelerinde kimliği belirsiz hava araçları, Suriye rejimi ordusu saflarında yer alan İran destekli gruplara ait 11 hedefi vurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise ABD saldırılarında 18 milisin öldürüldüğünü, 26 hedefin imha edildiğini aktardı. Rejimden yapılan açıklamada vurulan askerlerin Deaş’a karşı mücadele yürüttüğü ve Washington’ın bu hamleyle “terörizmi desteklediği” kaydedildi.

HAŞDİ ŞABİ’Yİ HEDEF ALDI

Irak'ın ise ABD ordusunun ülkenin batısında Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye ait silah deposunu hedef aldığı belirtildi. Irak'ta Şii milis gücü Nuceba Hareketi yaptığı paylaşımda, Enbar vilayetine bağlı Akkaşat bölgesinde Haşdi Şabi silah deposunun ABD saldırısına maruz kaldığı aktarıldı. Irak hükümeti, saldırılarda 16 kişinin öldüğünü, 25 kişinin de yaralandığını açıkladı.

KOORDİNASYON İDDİASINA YALANLAMA

Irak yönetimi, ABD saldırılarının ülke egemenliğini ihlal ettiğini açıkladı.Irak Başbakanlık Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın batısındaki Enbar'a bağlı Kaim ve sınır bölgelerinin ABD uçakları tarafından saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Bu saldırılar, Irak'ın bölgede istikrarı sağlamaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşti. Bu, Irak'ın egemenliğinin ihlali ve Irak hükümetinin çabalarının baltalanması anlamına geliyor" dedi. Washington’ın, saldırıların Irak hükümeti ile koordinasyon halinde gerçekleştirildiğine dair iddiası da Bağdat tarafından yalanlandı.

BORRELL’DEN ‘KAYNAYAN KAZAN’ BENZETMESİ

ABD saldırılarına direkt olarak referans vermeyen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise tüm taraflara Orta Doğu'da gerginliğin tırmanmasından kaçınma çağrısı yaptı. Orta Doğu’nun “patlamaya hazır bir kazan” olduğunu söyleyen Borrell, bölgedeki güçlerin buna engel olması gerektiğini söyledi.

GÖSTERMELİK SALDIRILAR

Bazı uzmanlar ise ABD saldırılarının “göstermelik” olduğunu ve kayda değer bir hedefin vurulmadığını iddia etti. Orta Doğu Enstitüsü Aşırılıkçılık ve Terörle Mücadele Programı'nın kıdemli üyesi ve yöneticisi Charles Lister, “yüksek değerli hedeflerin” vurulmadığını, bunun yerine bazı komuta merkezlerinin ve silah depolarının hedef alındığını kaydetti. Lister ayrıca İranlı yetkililerin saldırıdan önce Bağdat’tan ön uyarı aldığını ve üst düzey isimlerin Irak-İran sınırına taşındığı bilgisini verdi.







