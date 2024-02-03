Ürdün'den ABD açıklaması: Saldırı iddialarını yalanladılar

Ürdün'deki ABD üssüne insansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırıya yanıt olarak Irak ve Suriye'deki hedeflerin vurulduğunu açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, “Yanıtımız bugün başladı, seçtiğimiz yer ve zamanlarda devam edecek” dedi. Ürdün'de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan Tower 22 adlı üsse İHA saldırısı düzenlenmiş, 3 ABD askerinin hayatını kaybettiği, 34 ABD askerinin de yaralandığı açıklanmıştı.