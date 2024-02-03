Ürdün'deki saldırıya karşılık Irak ve Suriye'deki misilleme sonrası Biden'dan ilk açıklama: Yanıtımız bugün başladı ve devam edecek

Ürdün'deki Tower 22 adlı ABD üssüne insansız hava aracı (İHA) ile yapılan ve 3 askerin hayatını kaybettiği saldırıya ABD'den yanıt geldi.





ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, Irak ve Suriye'de bulunan ve İran Devrim Muhafızları ve bağlı milislerin ABD güçlerine saldırmak için kullandığı tesislerdeki hedeflerin vurulduğunu duyurdu.





“Geçtiğimiz Pazar günü Ürdün'de görevli üç Amerikan askeri İran Devrim Muhafızları tarafından desteklenen militan gruplar tarafından gönderilen bir insansız hava aracı tarafından öldürüldü” hatırlatmasında bulunan Biden, “ABD askeri güçleri bu öğleden sonra benim talimatımla Irak ve Suriye'de Devrim Muhafızları ve bağlı milislerin ABD güçlerine saldırmak için kullandığı tesislerdeki hedefleri vurdu” ifadelerini kullandı. Askeri operasyonların süreceğini belirten Biden, “Yanıtımız bugün başladı, seçtiğimiz yer ve zamanlarda devam edecek” dedi. Ülkesinin Orta Doğu ya da başka bir bölgede çatışma peşinde olmadığını vurgulayan Biden, “Ancak bize zarar vermek isteyebilecek herkes şunu bilsin, eğer bir Amerikalıya zarar verirseniz, karşılık veririz” ifadelerini kullandı.









3 asker ölmüş, 34 asker yaralanmıştı





Ürdün'de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan Tower 22 adlı üsse İHA saldırısı düzenlenmiş, 3 ABD askerinin hayatını kaybettiği, 34 ABD askerinin de yaralandığı açıklanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden saldırının 'İran destekli radikal militan gruplar' tarafından gerçekleştirildiğini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, “Bu saldırıya karşılık vereceğiz ve bu karşılık çok katmanlı olacak. Aşamalar halinde ve uzun süreli şekilde gerçekleşecek” açıklamasında bulunmuştu.









ABD Savunma Bakanı Austin "üs saldırısına karşı saldırıların süreceğini" bildirdi





ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, üs saldırısına bugün karşılık vermeye başladıklarını ifade ederek, "Bu, vereceğimiz karşılığın başlangıcıdır." değerlendirmesini yaptı.





Austin, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya karşılık vermeye başladıklarını duyurdu.





Austin, Irak ve Suriye'de bulunan ve İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü ile buna bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırılarıyla vurulduğunu bildirdi.





"Bu, vereceğimiz karşılığın başlangıcıdır. Başkan Biden, ABD ve Koalisyon güçlerini hedef alan DMO ile ona bağlı grupları sorumlu tutacak ilave adımlar atmamız talimatını verdi." ifadelerini kullanan Austin, kendi seçtikleri zaman ve mekanlarda saldırılara devam edeceklerini kaydetti.





Austin, Ortadoğu'da bir çatışma peşinde olmadıklarını, ancak Amerikan askerlerine yönelik saldırılara karşılık vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.















