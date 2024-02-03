İran'dan ABD'nin misillemesine tepki: Gerginliği tırmandıracak stratejik bir hata

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin uluslararası hukukun açık ihlali olarak değerlendirdiği saldırıları kınadığını bildirdi.
ABD yönetiminin "bir başka macerası ve stratejik hatası" olarak nitelediği saldırıların "bölgede gerginlik ve istikrarsızlığın tırmanmasından başka bir sonuç doğurmayacağını" ifade eden Kenani, ABD'nin bu saldırılarla yalnızca Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'in hedeflerine hizmet ettiğini öne sürdü.
Suriye ve Irak'ta İran'ın desteklediği milisler ve Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle ABD ve İsrail'e ait hedeflere füze ve dronlarla saldırılar düzenlemeye başlamıştı.
Irak'taki İran destekli milisler, 28 Ocak'ta Ürdün-Suriye sınırında ABD'nin askeri üssünü kamikaze insansız hava araçlarıyla vurmuş, saldırıda 3 ABD askeri ölmüş 40'tan fazla kişi de yaralanmıştı.
ABD güçleri, ayrıca Yemen'deki hedefleri de vurduğunu bildirmişti.