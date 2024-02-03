İran'dan ABD'nin misillemesine tepki: Gerginliği tırmandıracak stratejik bir hata

Irak hükümeti, ABD'nin Enbar'daki Haşdi Şabi saldırısının ülke ve bölgedeki güvenliği "uçurumun eşiğine getireceği" ve gerekli istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarla da çeliştiğini belirtti. Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, "Kendisine verilen görev ve yetkiden sapan uluslararası koalisyonun varlığı da Irak'ta güvenlik ve istikrarı tehdit eden bir 'gerekçe' haline geldi" dedi.