ABD tutuştu: 5. kez Orta Doğu turuna çıkıyor

İçinde yaşadığımız bu günlerde dünyanın bir kısmının gözünü kapadığı Gazze’de, İsrail tarafından büyük bir insanlık suçu işleniyor. Bu acıya sessiz kalmayan GZT ve Yeryüzü Doktorları, Gazze’ye Ambulans Projesi kapsamında kolları sıvadı. Gazze’de sağlık hizmetine erişemeyen ihtiyaç sahiplerine ulaşarak hayata tutunmalarını sağlamak amacıyla bölgeye ambulans gönderilmesi hedeflenen projeyle. Gazze’ye umut olmak, bu insanlık suçunun karşısında durmak adına önemli bir adım da atılmış olunacak.