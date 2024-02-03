Son sığınak vurulacak mı

Soykırımcı güç İsrail, yaklaşık 4 aydır yaptığı katliamlar nedeniyle Gazze’nin 2.3 milyonluk nüfusunun yaklaşık yarısının sığındığı Refah kentine saldırı hazırlığı yapıyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Mısır sınırında yer alan kente saldırı yapacaklarının işaretini verirken, Han Yunus kentinden sonra Refah’ta da çok büyük bir katliam gerçekleştirileceğine dair endişeler artmış durumda. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gallant, Han Yunus'taki saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söyledi. Han Yunus'taki saldırıların "etkili sonuçlarla ilerlediğini" iddia eden Gallant, "Refah'a ulaşacağız ve orada terörist olan herkesi ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı. Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen yüz binlerce kişiye ev sahipliği yapıyor. Soykırımcı güç Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alırken, Refah kentine kara saldırısı başlaması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Mısır’la gerilime neden oldu

Daha önce Filistinlilerin Mısır’a toplu göç ettirilmesine neden olacak eylemleri “kırmızı çizgi” olarak nitelendiren Kahire yönetimiyle işgalci İsrail hükümeti arasındaki gerilim ise sürüyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın, Mısır ile yaşanan gerilimi görüşmek üzere Kahire'yi ziyaret ettiği aktarılmıştı. İsrail’in özellikle kritik önemdeki Philadelphia Koridoru'na (Selahaddin Koridoru) asker gönderme planları gerilim üst noktaya ulaşmasına sebep olmuştu. Bazı medya kuruluşları, iki ülkenin Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattının nasıl yöneticiliğiyle ilgili anlaşmaya vardığını iddia etmiş, ancak bu bilgi daha sonra Mısırlı yetkililer tarafından yalanlanmıştı.

KASSAM: 15 İSRAİL ASKERİNİ ÖLDÜRDÜK

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin batısında 15 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu. Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, "Kassam mücahitleri, Gazze kentinin batısındaki Cevazat bölgesinde sıfır mesafeden 15 siyonist askeri öldürdü" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, İsrail ordusuna ait bir zırhlı taşıyıcının da Yasin-105 roketiyle hedef alındığı kaydedildi.







