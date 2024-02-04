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Bakan Fidan'dan ABD ile İran arasında kontrollü çatışma yorumu: Durum iyi değil

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında süren kontrollü çatışmaya ilişkin açıklamada bulundu. Fidan, ''Bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım. Durum iyi değil. Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz" ifadelerini kullandı.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
20:52 - 4/02/2024 Pazar
Güncelleme: 21:02 - 4/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ayrıntılar geliyor...

#Hakan Fidan
#ABD
#İran
#Dışişleri Bakanlığı
25 dakika önce
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