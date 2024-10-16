ABD'den 200 milyar dolarlık silah

Washington Post'un haberine göre ABD, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana İsrail’e 200 milyar dolarlık askeri destek sağladı. ABD’nin 7 Ekim’den bu yana İsrail’e askeri yardım tutarı da 20 milyar doları aştı.
ABD yönetiminin İsrail'e gönderidiği THAAD hava savunma sistemi, dün İsrail'e ulaştı. Washington Post gazetesi, ABD'nin işgalci güç İsrail'e bu desteğinin ardından, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Tel-Aviv'e yapılan askeri yardım bedelini haberleştirdi. Buna göre ABD, son 80 yılda İsrail'e 200 milyar dolarlık askeri yardım sağladı. Washington, sadece 7 Ekim'den beri İsrail'i korumak adına düzenlediği operasyonlar için 4,8 milyar dolar sağlarken, son bir yılda İsrail'e 20 milyar dolardan fazla askeri yardımda bulundu.
Etnik temizlik yasası Knesset'te
İşgalci güç İsrail'de iktidarda olan aşırı sağcı koalisyon hükümeti, Filistinlileri sürmek için hazırlanan yeni bir yasayı İsrail meclisinde (Knesset) tartışılmak üzere tasarı haline getirdi. Yasa, "Silahlı eylemlere katıldığı belirlenen" ya da "Teröre destek verdiği tespit edilen" Filistinlilerin ailelerinin tehciri ve vatandaşlıklarının iptali için İçişleri Bakanı'na tam yetki verilmesini ön görüyor. Yasaya göre, İçişleri Bakanlığı böyle bir durumda, herhangi bir mahkeme kararı ya da hukuki izin olmadan bu ailelerin tehciri için harekete geçebilecek. Dün, Knesset'e getirilen yasanın istişare toplantısı sırasında sert tartışmalar yaşandı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, yasaya karşı çıkan Milletveki Ahmed el-Tayyibi'ye, "Teröristleri destekliyorsun" diye çıkıştı. El-Tayyibi ise Ben-Gvir'e "Asıl terörist sensin" diyerek üzerine yürüdü.