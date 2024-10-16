Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
ABD'den 200 milyar dolarlık silah

ABD'den 200 milyar dolarlık silah

04:0016/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Washington Post'un haberine göre ABD, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana İsrail’e 200 milyar dolarlık askeri destek sağladı. ABD’nin 7 Ekim’den bu yana İsrail’e askeri yardım tutarı da 20 milyar doları aştı.

ABD yönetiminin İsrail'e gönderidiği THAAD hava savunma sistemi, dün İsrail'e ulaştı. Washington Post gazetesi, ABD'nin işgalci güç İsrail'e bu desteğinin ardından, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Tel-Aviv'e yapılan askeri yardım bedelini haberleştirdi. Buna göre ABD, son 80 yılda İsrail'e 200 milyar dolarlık askeri yardım sağladı. Washington, sadece 7 Ekim'den beri İsrail'i korumak adına düzenlediği operasyonlar için 4,8 milyar dolar sağlarken, son bir yılda İsrail'e 20 milyar dolardan fazla askeri yardımda bulundu.


Etnik temizlik yasası Knesset'te

İşgalci güç İsrail'de iktidarda olan aşırı sağcı koalisyon hükümeti, Filistinlileri sürmek için hazırlanan yeni bir yasayı İsrail meclisinde (Knesset) tartışılmak üzere tasarı haline getirdi. Yasa, "Silahlı eylemlere katıldığı belirlenen" ya da "Teröre destek verdiği tespit edilen" Filistinlilerin ailelerinin tehciri ve vatandaşlıklarının iptali için İçişleri Bakanı'na tam yetki verilmesini ön görüyor. Yasaya göre, İçişleri Bakanlığı böyle bir durumda, herhangi bir mahkeme kararı ya da hukuki izin olmadan bu ailelerin tehciri için harekete geçebilecek. Dün, Knesset'e getirilen yasanın istişare toplantısı sırasında sert tartışmalar yaşandı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, yasaya karşı çıkan Milletveki Ahmed el-Tayyibi'ye, "Teröristleri destekliyorsun" diye çıkıştı. El-Tayyibi ise Ben-Gvir'e "Asıl terörist sensin" diyerek üzerine yürüdü.



Avrupa'nın 'Trump'lı Anti İslam' planı: Yeni bir sağ üzerinde kurulup Ortadoğu'yu ateşe atacaklar

Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, ABD seçimlerinin Avrupa ve Ortadoğu'daki olası sonuçlarını değerlendirdi. "İran'ın yıkılmasını Rusya asla istemez" diyen Öğün, "İran denklemden çıkarsa Kafkaslar'daki gücü çok azalır. Bunu biz de istemeyiz" dedi. Donald Trump'ın seçimi kazanması durumunda, Avrupa'nın içinde bulunduğu kaostan çıkmak için 'yeni bir sağ üzerinden yeni bir Avrupa Birliği kuracağını' vurgulayan Öğün, "Böyle bir Avrupa ancak Trump'la mümkün. Bu Putin ile Avrupa'yı yeniden yakınlaştıracaktır. Onun için Rusya, Trump'ın gelmesini heyecanla bekliyor. Putin, Trump'ı istiyor." dedi. Yeni sağdaki tehlikeye dikkat çeken Öğün, "Yeni sağ anti İslam'dır. Trump kazanırsa, anti İslam bir Avrupa şekillenir ve Rusya ile ara düzelirse bunun aşağıya (Ortadoğu) yansıması yangın olur"


#abd
#orta doğu
#politika

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yasin Suresi oku