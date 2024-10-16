ABD'den 200 milyar dolarlık silah

Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, ABD seçimlerinin Avrupa ve Ortadoğu'daki olası sonuçlarını değerlendirdi. "İran'ın yıkılmasını Rusya asla istemez" diyen Öğün, "İran denklemden çıkarsa Kafkaslar'daki gücü çok azalır. Bunu biz de istemeyiz" dedi. Donald Trump'ın seçimi kazanması durumunda, Avrupa'nın içinde bulunduğu kaostan çıkmak için 'yeni bir sağ üzerinden yeni bir Avrupa Birliği kuracağını' vurgulayan Öğün, "Böyle bir Avrupa ancak Trump'la mümkün. Bu Putin ile Avrupa'yı yeniden yakınlaştıracaktır. Onun için Rusya, Trump'ın gelmesini heyecanla bekliyor. Putin, Trump'ı istiyor." dedi. Yeni sağdaki tehlikeye dikkat çeken Öğün, "Yeni sağ anti İslam'dır. Trump kazanırsa, anti İslam bir Avrupa şekillenir ve Rusya ile ara düzelirse bunun aşağıya (Ortadoğu) yansıması yangın olur"