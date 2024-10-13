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Bildiriyi ABD konsolosluğu önünde okudular

Bildiriyi ABD konsolosluğu önünde okudular

Rabia Şenol
04:0013/10/2024, Pazar
G: 13/10/2024, Pazar
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Medya Platformu’nun düzenlediği “Uluslararası Özgür Filistin Kongresi” dünyanın çeşitli ülkelerinden akademisyenler, gazete-ciler, hukukçular ve araştırmacıların katılımıyla İstanbul’da yapıldı. Sonuç bildirgesi ise soykırımcı Netanyahu’nun Kongre'de ayakta alkışlanmasına tepki olarak ABD Başkonsolosluğu önünde okundu.

Medya Platformu'nun düzenlediği Uluslararası Özgür Filistin Kongresi, İstanbul'da gerçekleştirildi. Gazze katliamı, Lübnan saldırıları, medyanın Gazze tutumu ve Doğu Türkistan gibi konuların ele alındığı programa, dünyanın çeşitli ülkelerinden akademisyenler, araştırmacılar, hukukçular ve gazeteciler katıldı.


GÜÇLÜ OLMALIYIZ

Kongre Koordinatörü Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık, kongre ile hem Filistin meselesinin daha geniş yelpazeyle ele alınmasını hem de orada katledilen herkesin sesini dünyaya duyurmak istediklerini söyledi. Palabıyık şöyle devam etti: "ABD Konsolosluğu'nun önünü tercih etmemizin sebebi, İsrail'in katil yöneticisi olan Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasına karşı bir tepki olarak, hem sanat, akademi ve spor dünyasının hem de mütefekkirlerin bir cevabı olacak.” İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu da, “Güçlü olmak zorundayız ama asıl içimizde büyük bir temizlik yapılmalı. İçeriden kuşatılıyoruz bunu net görmemiz gerekiyor” diye konuştu. Filistin Alimler Birliği Başkanı Mervan Ebu Ras ise akademisyenlerin bu savaşta önemli bir yeri olduğunu belirtti. Ras, “Akademisyenlerin yapmaları gereken öğrencilerinin gönüllerine Mescid-i Aksa sevgisini yerleştirmektir” şeklinde konuştu.


O ALKIŞ ASLA KABUL EDİLEMEZ

Kongrenin sonuç taslağı ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde açıklandı. Grup adına konuşan Palabıyık, "ABD'nin parlamentosunda katil Netanyahu'yu ayakta alkışlaması kabul edilemez. Burada olmamızın sebebi, bu tanmazlığı küresel vicdana duyurmak ve katili alkışlayanları kabul etmediğimizi vurgulamaktır" dedi.



Kalbimiz Gazze'de: Sokaklar isyanda

ABD’den Avustralya’ya, İspanya’dan Pakistan’a, Fas’tan İtalya ve Almanya’ya kadar dünyanın tüm sokakları Gazze gösterileriyle doluydu. Meksika’da Filistin bayraklarıyla yürüyen kalabalık katledilen çocuk ve bebekler için bulvar üzerine temsili kefenler bıraktı. ABD’den Avustralya’ya, İspanya’dan Pakistan’a, Fas’tan İtalya ve Almanya’ya kadar dünyanın tüm sokakları Gazze gösterileriyle doluydu. Meksika’da Filistin bayraklarıyla yürüyen kalabalık katledilen çocuk ve bebekler için bulvar üzerine temsili kefenler bıraktı. İstanbul’daki gösterinin adresi Üsküdar’dı. İstanbul’dan dünyaya seslenen Hamas Siyasi Büro Üyesi Sami Ebu Zuhri, ‘Özgür Kudüs’te buluşmayı diledi. Ankara’da on binlerce kişi Gazze ve Lübnan için 3 kilometre yürüdü. Konya’da mitinge video mesajı gönderen Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal de “İrademizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.


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