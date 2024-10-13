Bildiriyi ABD konsolosluğu önünde okudular

Kongre Koordinatörü Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık, kongre ile hem Filistin meselesinin daha geniş yelpazeyle ele alınmasını hem de orada katledilen herkesin sesini dünyaya duyurmak istediklerini söyledi. Palabıyık şöyle devam etti: "ABD Konsolosluğu'nun önünü tercih etmemizin sebebi, İsrail'in katil yöneticisi olan Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasına karşı bir tepki olarak, hem sanat, akademi ve spor dünyasının hem de mütefekkirlerin bir cevabı olacak.” İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu da, “Güçlü olmak zorundayız ama asıl içimizde büyük bir temizlik yapılmalı. İçeriden kuşatılıyoruz bunu net görmemiz gerekiyor” diye konuştu. Filistin Alimler Birliği Başkanı Mervan Ebu Ras ise akademisyenlerin bu savaşta önemli bir yeri olduğunu belirtti. Ras, “Akademisyenlerin yapmaları gereken öğrencilerinin gönüllerine Mescid-i Aksa sevgisini yerleştirmektir” şeklinde konuştu.